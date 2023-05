Demasiado relax del Cáceres

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad, sin nada en juego pues la victoria el viernes del Lleida ante el Juaristi le aseguraba la permanencia en la LEB Oro, cayó derrotado en feudo del colista descendido Melilla Sport Capital tras un partido jugado con muy poca tensión defensiva y donde las ganas locales por agradar a su sufrida parroquia resultaron determinantes (97-89).

El choque comenzó a ritmo pausado con un triple inaugural del local Pardina y muchos espacios en las pinturas que sin embargo supieron aprovechar mejor los melillenses tanto para anotar por dentro como para hacerlo con lanzamientos liberados desde el perímetro con triples de Jarumbauskas y Samu Rodríguez, aunque Dani Rodríguez también hizo uno (13-6, min. 3).

Visto el panorama y la mucha relajación que había poco más tarde Roberto Blanco agotaba su primer tiempo muerto, pero los suyos siguieron cometiendo errores de todo tipo e incluso en contras fáciles no fueron capaces de anotar, por lo que la renta de los africanos siguió creciendo sin visos de frenar y al paso por el ecuador del cuarto el Cáceres había encajado demasiados puntos (21-8).

Todo un toque de atención que haría reaccionar a un conjunto extremeño que en la segunda mitad de la manga por fin compitió con mejores argumentos y mayor tensión defensiva, al menos con la suficiente como igualar las prestaciones de su rival. Aunque en todo caso al final del primer cuarto los puntos recibidos seguían siendo demasiados. Al final 30-19.

Un parcial de 0-4 ajustó un poco más el marcador en el inicio del segundo acto, pero el equipo seguía sin hacer bien las cosas en defensa y el Melilla siguió encontrando muchos huecos para correr y penetrar o para alcanzar el triple sin oposición, ahora con Huguet (37-29). Era cierto que los cacereños ahora atacaban mucho mejor, pero hasta que no consiguió ajustar en defensa el luminoso no lo notó (39-35 en el min. 15 y tiempo muerto local).

De nuevo en juego los verdinegros --este domingo de blanquiazules-- no se pusieron las pilas atrás pero sí decidieron entrar valientes en el golpe a golpe y cone so incluso podía bastar para ganar. Así, con una clara mejoría en las transiciones en cuanto a velocidad el Cáceres voló en el Javier Imbroda y en apenas tres minutos se puso encima de su rival (46-45 y tiempo muerto local). En el final del primer periodo sólo se verían dos triples, de Davis III y Vasileiadis, y todo quedó igual de igualado al descanso (49-48).

SEGUNDA PARTE

En el reinicio tanto Melilla como Cáceres mantuvieron el ritmo alto y jugando desinhibidos y sin complejos, con idas y venidas constantes sin pausa, volvieron a enzarzarse en un intercambio que hizo disfrutar a la grada, aunque en cuanto a marcador nada había cambiado porque las diferencias siguieron siendo mínimas (54-53, min. 22).

A los de Roberto Blanco se les resistía la remontada después de todo un partido a remolque y varias oportunidades para conseguirla. Un objetivo que en el siguiente tramo volvía a alejarse pues se vieron bastantes errores de unos y otros (61-55, min. 25). Entonces un Vasileiadis que regresaba la pista tras su sanción, se echó al equipo a su espaldas y anotaba un triple y tres tiros libres seguidos para hacer la goma por enésima vez (62-61). Pero como si del día de la marmota se tratara, una vez más cuando estaba a punto de remontar los visitantes encajaron un parcial de 6-0 que obligaban a Blanco a parar el juego.

Y esta vez los locales sí hicieron daño, pues de vuelta a pista Davis III anotó dos triples casi consecutivos y Melilla entró en el último minuto con un +14 que al final de la manga quedaría en 78-67.

El Melilla salió en el último cuarto dispuesto a dar una última alegría a su sufrida afición. Sus armas serían las mismas, buen ritmo y muchas ganas para atacar sin complejos; en todo casi suficiente para seguir mandando ante un Cáceres que sin cerrar nunca en defensa no conseguiría ya rebajar la renta local en torno a los diez puntos. De hecho en el tramo final el Cáceres todavía se relajó más y ni siquiera hubo un poco de emoción.

«En el primer cuarto parecía que estábamos de vacaciones», se queja Roberto Blanco

Roberto Blanco, entrenador del Cáceres Patrimonio, censuró a su equipo tras perder en Melilla: «Es muy simple: en el primer cuarto parecía que estábamos de vacaciones. No hemos sabido entender la importancia de este partido, lo importante que es para nuestro club conseguir una victoria más y acabar con buenas sensaciones. Que nos metan 30 puntos en el primer cuarto demuestra la actitud que hemos tenido. La puesta en acción ha sido peor. Luego hemos remontado con esfuerzo y hemos igualado. En el tercer cuarto no hemos estado mal, pera no nos pueden meter en un minuto 8 puntos seguidos. Es una falta de reacción. En el último cuarto ha sido un quiero y no puedo. Esto afecta, y mucho. No hemos sido ni de lejos el equipo que fuimos la semana pasada. Ojalá vuelva Melilla a la LEB Oro. Tiene todos mis respetos y después de este partido, mucho más».