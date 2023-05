Un escenario de lujo que ha acogido tres finales de la Copa del Rey, que fue sede del Mundial de 1982 y subsede de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Ahí empezara a defender la permanencia en Segunda Federación el Coria. El Deportivo Aragón, filial del Zaragoza, jugará en el ‘estadio de los mayores’ el partido de ida del playout, este domingo a partir de las 11.30 horas. Una motivación extra, tanto para maños como caurienses, en una cita donde el fallo penalizará al máximo, aunque aún habría tiempo de solucionarlo en la vuelta, que será algunos días después (el 27 o 28 de mayo) en La Isla.

Llevando el partido a La Romareda el Zaragoza ofrece la posibilidad a su filial de contar con más apoyo de la afición maña, un apoyo extra que desde la entidad aragonesa esperan que sirva para conseguir un buen resultado con el que encarar la vuelta. Lo más probable es que el Coria no esté solo. En las dos temporadas que lleva en Segunda Federación es raro el desplazamiento en el que no ha contado con el apoyo de sus seguidores, que para esta cita tan importante volverán a estar con los suyos, aunque de momento no se ha anunciado ningún viaje organizado.

En cuanto a lo deportivo, la plantilla empezará a preparar este miércoles el partido tras descansar en la jornada del martes.