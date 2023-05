Javi Méndez, el cerebro extremeño de la Levante Cup

Uno de los principales cerebros de la Levante Cup es extremeño. Y es que el exfubolista Javi Méndez (Cáceres, 30-5-1976) codirige una competición que es una de las de mayor prestigio a nivel nacional en cuanto a fútbol base. Más de 2.500 jóvenes deportistas estarán desde el próximo día 26 disfrutando del balón en distintas localidades de la provincia de Almería «Vera, Garrucha, Mojacar, Turre, Antas, Cuevas de Almanzora, Pulpí y Huércal Overa).

La idea surgió en 2014 y ha ido creciendo de un modo imparable. Méndez, antiguo componente de equipos como el Cacereño y el Villanovense («yo era mediapunta y también jugué en banda izquierda), cuando se retiró encontró trabajo en la logística de un hotel de Águilas, pero quería seguir vinculado al fútbol de alguna manera. «Disfruté del fútbol como pude, porque en estas categorías a veces es muy ingrato. Pero al menos no me dejaron nada a deber y tuve suerte al encontrarme con gente honrada. Salió la oportunidad de montar la Levante Cup. El fútbol ha sido mi vida y ha sido una forma de seguir vinculado. No me veía como entrenador porque es siempre aquí y allá, dando tumbos», comenta.

Locura total

El vuelo que ha cogido la Levante Cup estos años es evidente. No solamente en cuanto a número de chicos que mueve, sino en el impacto turístico, con 20.000 acompañantes en total. El 90% es gente espectacular. Son días de mucho trabajo. Estamos a pie de campo. Quizás se nos ha ido un poco de las manos porque hay 30 equipos por categoría que se han quedado fuera. Se matan por venir», cuenta.

Y eso que hay que pagar por hacerlo, excepto los clubs de Primera, «que son los que dan el caché del torneo para que sea lo que es». A cada equipo le cuesta 270 euros inscribirse, pero incluye todo. «Todos tienen una persona de organización con ellos, desde por la mañana a por la noche., para lo que necesiten», relata Méndez, al que se le ilumina la sonrisa cada vez que recibe una llamada desde Extremadura para formar parte de una nueva edición. «El Cacereño vino el año pasado en la categoría infantil», recuerda. Estos días está hasta arriba de trabajo, pero le da igual. «Como le metemos tantas ganas, tanta ilusión… Ni piensas. Haces un torneo y ya estás preparando el siguiente.