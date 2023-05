El Cáceres, a terminar con buena cara una temporada tormentosa

Acaba la temporada de baloncesto en el Multiusos con un Cáceres Patrimonio de la Humanidad-UEMC Real Valladolid a partir de las 21.00 horas de este viernes que servirá para que los locales se despidan aliviados de su hinchada y los visitantes intenten conseguir el ‘factor cancha’ para los ‘playoffs’.

No ha sido la campaña soñada para los verdinegros, que venían del impulso positivo de la anterior y de haber obtenido un patrocinador principal privado, Extremadura New Energies, por primera vez en su historia. Sin embargo, la mala configuración de la plantilla en verano y las dificultades surgidas en los últimos meses hicieron que incluso la permanencia peligrase. No se selló hasta el viernes pasado. Ahora lo que abunda es la relajación que se pudo apreciar en el choque ante el Melilla. Y es algo que se intenta evitar para el fin de fiesta, para el que se han decidido de nuevo precios bajos.

La intención es recuperar la estela del partido de hace dos semanas ante el Leyma Coruña y que probablemente va a otorgar a la larga la salvación. Las otras motivaciones pueden ser alcanzar las once victorias y conservar la decimocuarta plaza en pugna con el Alimerka Oviedo.

«Tenemos mucha ilusión por ganar el último partido en nuestra casa, que la gente se vaya con una sonrisa por ver a su equipo disfrutar de una victoria más», expuso Roberto Blanco en la última rueda de prensa previa de la temporada. Más adelante llegará el momento de los balances y de mirar más hacia el futuro de todos, incluido el suyo, pero por ahora la obligación sigue siendo la profesionalidad «por nosotros mismos, que hemos sufrido mucho, por la afición y por el club. Tengo confianza plena en que los jugadores salgan motivados por sí mismos y que cuando vengan los momentos difíciles en el encuentro estemos preparados para afrontarlos como lo hicimos contra Coruña».

PRECAUCIÓN

Es de esperar que los más castigados físicamente disputen menos minutos o incluso no jueguen, como pasó con Pablo Sánchez --otra vez-- y Kenny Hasbrouck en Melilla. «Ha sido una semana especial, la última en la que hemos entrenado», recordó el técnico placentino, que elogió al rival, «uno de los grandes equipos de la LEB Oro, que ha agitado los cimientos de la liga, especialmente en la primera vuelta, y que marcha en una posición alta». Su equipo estuvo a punto de ganar en el pabellón Pisuerga y solamente se lo impidieron la enorme actuación de Melwin Pantzar (38 puntos y 52 de valoración) y sobre todo una absurda jugada al final del tiempo reglamentario, con un ‘3+1’ de Kevin Bercy sobre Jaan Puidet que forzó la prórroga. «Fue muy duro porque íbamos en una dinámica sensacional. Lo hemos llevado arrastrando», reconoció Blanco.

Su entrenador es un histórico como Paco García, que esta campaña ha estado muy conectado con el Multiusos porque su hija Celia ha jugado con éxito en el Al-Qázeres de Liga Femenina Challenge. Además, llegan dos ‘ex’ de grato recuerdo: Jordy Kuiper y Romaric Belemene, componente del equipo que alcanzó los ’playoffs’ la pasada temporada. Pero de eso parece haber pasado tanto tiempo...