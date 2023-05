Cacereño Femenino-Deportivo Abanca, el no va más en Pinilla

El Cacereño Femenino mira con tremenda ilusión su nuevo reto, que no es en absoluto de perfil menor. El equipo que entrena Ernesto Sánchez recibe al Deportivo Abanca (12.00 horas, Manuel Sánchez Delgado) en un domingo que se intuye intenso con la disputa de la ida del primer ‘playoff’ para subir a la superélite del fútbol femenino nacional.

La reválida de las extremeñas, henchidas de moral tras una clasificación ‘in extremis’ con el triunfo ante Osasuna, llega ante el que era el máximo favorito para el ascenso directo, pero al que le ha ganado en la liga regular con dos tanteos que no admiten lugar a la duda: 4-0 en Cáceres y 0-2 en Galicia. En el club extremeño no piensan en ello ahora y se insiste en que todo será diferente en este duelo, del que saldrá el equipo que disputará la final ante el que venza del Osasuna-Granada.

En el Deportivo Abanca, mientras, han tratado de superar el varapalo que ha supuesto no haber ascendido directamente el pasado domingo y que lo fuera del Eibar con la misma puntuación. Su entrenadora, Irene Ferreras, ha dichoen la web de su club que los instantes que siguieron al frustrante 0-0 en el campo del Dux Logroño «fueron de los más duros que yo he vivido en el fútbol. No me salían las palabras, tampoco sabíamos bien cómo afrontar ese momento. Es pasar el duelo, estar juntos. No se dieron las cosas cómo queríamos. Nos quedamos cerca y si cabe lo hizo más doloroso. Pero cuando tienes un propósito en la vida, y nosotros tenemos ahora el ‘playoff’ por delante, es mucho más fácil de transitar. Hemos hecho un esfuerzo para reponer ese ánimo lo más rápido posible porque no tenemos tiempo de lamentaciones».

Ferreras respeta especialmente a su rival de esta eliminatoria. «Sabemos el escenario que nos vamos a encontrar, probablemente Cáceres volcado con su equipo, como no puede ser de otra manera porque desde la humildad han conseguido un logro muy importante que es meterse en un play off. Pero nosotras vamos con toda nuestra confianza, sabiendo que tenemos muchas fortalezas, y sin ningún tipo de miedo».

En el Cacereño, mientras, esperan disfrutar de este momento histórico. Así se apunta desde el primero hasta el último componente del club, como dejó claro la goleadora ante el Osasuna, la delantera chilena Sonya Keefe, en este diario.