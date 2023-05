El Coria espera un resultado positivo en un escenario de Primera

Después de una temporada muy irregular, el Coria se la juega a cara o cruz en la eliminatoria por la permanencia ante el Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza. Será en el mismo escenario lujoso de La Romareda, a las 11.30 de este domingo, el estadio elegido para la ocasión por los maños para intentar dejar solventada la eliminatoria y donde quieren contar con el mayor número de espectadores locales.

Los celestes viajan hasta tierras aragonesas tras el varapalo sufrido en la última jornada, dónde un empate ante el descendido Socuéllamos les dejaba con la miel en los labios ya que de haber ganado, la igualada entre Montijo y Diocesano les habría dejado en la categoría matemáticamente.

En caso de salvación celeste, el técnico emeritense Diego Merino, tendrá la ocasión de nivelar la balanza en su carrera profesional de logros ante la de fracasos , donde en Segunda B/Segunda Federación solamente ha ganado 6 de los 43 partidos disputados, siendo destituido en su paso por los banquillos del Extremadura, el Mérida o el Toledo.

Tres bajas

El técnico extremeño no podrá contar con la participación por lesión de Iván Simón, Mahillo y Traver. En principio, no se debería notar mucho la ausencia de estos hombres, ya que no estaban teniendo mucha participación desde la llegada del entrenador al banquillo cauriense.

El equipo viaja hasta la capital maña con la mira puesta en no cometer errores y traerse un resultado positivo de cara al partido de vuelta en La Isla, según comentaba Joserra en la rueda de prensa previa al partido.

El equipo zaragocista no es, en principio, el típico filial de juego alegre y sin mirar la zona defensiva. Y es que basa su juego en no encajar goles e intentar sacar provecho de la envergadura de sus defensores a balón parado, lo que hará que el Coria tenga que tener cuidado con las jugadas de estrategia cerca de su propia área. Se respira un aire de optimismo moderado en el cuadro extremeño, que no tiene tiempo para seguir escudándose en las lamentaciones que sucedieron tras el 3-3 ante le Socuéllamos, ante un descendido, y que de haber ganado en la última jornada en La Isla hubiera conseguido ya la salvación.

El filial blanquillo es un equipo joven, como buen segundo plantel donde su jugador de más edad no pasa de los 23 años y donde destacan hombres como el máximo goleador Naranjo, Operé, Pau Sans o el extremo pacense Jorge Rastrojo, exfutbolista del Diocesano y un hombre a vigilar por su velocidad y verticalidad. En principio será Joserra, el lateral izquierdo celeste, el que esté pendiente de él. El propio Joserra ya ha apuntado que la eliminatoria está muy abierta y es que el equipo está muy preparado para conseguir un buen resultado en un estadio como el de La Romareda, con buen terreno de juego. Los jóvenes aragoneses se metieron en este ‘playout’ en la última jornada trasperder en Badalona por 2-0 y ganar el Alzira al Mallorca B.