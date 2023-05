El Bicicletas Rodríguez Extremadura ha acabado la Copa España con el quinto puesto de David González en Vigo. Finalmente en la clasificación por equipos fue duodécimo de un total de 28 y David González fue el 19 en la clasificación general final.

El Bicicletas Rodríguez Extremadura, volvía a competir en la Copa España tras renunciar a esta competición en la temporada 2022 y lo hacía con el objetivo de quedar entre los 10 primeros equipos de esta competición para poder clasificarse directamente para la temporada 2024.

Las concentraciones realizadas en pretemporada hacían ver que había un buen equipo para cumplir el objetivo, incluso para poder luchar por alguna de las 11 pruebas puntuables, había corredores para ello. Estos objetivos una vez finalizada la Copa España con la disputa de la prueba, Vigo Copa España, celebrada este pasado domingo día 21, no se han podido cumplir.

Condicionados

El equipo ha corrido todas las pruebas dejando lo mejor de sí mismo en cada una de ellas, pero los resultados han estado condicionados, sin duda, por el alto número de corredores afectados por caídas, lesiones y enfermedades», dice la escuadra en su valoración de la campaña.

Y sobre ello, incide, «sobre todo en lo que respecta a las tres últimas pruebas de esta competición, Memorial Momparler, Rutas Xacobeas y Vigo Copa España, donde el equipo contrajo un virus en la primera y no puntuó y que condiciono igualmente al equipo una semana después en las dos últimas pruebas donde el equipo corrió con corredores todavía afectados por dicho virus al no tener otros corredores disponibles por lesiones y exámenes».

«El equipo», agrega el comnicado de este lunes, «se siente orgulloso de la imagen mostrada y de los resultados obtenidos en la Copa España, pese a no cumplir el objetivo de estar entre los 10 primeros. Cuando has dado todo lo que tienes, no se puede pedir más».

El equipo patrocinado por Bicicletas Rodríguez, Fundación Jóvenes y Deporte, Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Zafra, ya piensaen un largo ciclo de vueltas por etapas y algunas clásicas nacionales, donde se esperan mejores resultados».