Se hartó Vinicius y descubrió al aficionado que le profirió insultos racistas en Mestalla. Se hartó y estuvo a punto de abandonar el partido contra el Valencia, aunque, al final, siguió. Pero terminó siendo expulsado el jugador del Madrid por agresión a Hugo Duro, abandonando el césped haciendo gestos ostensibles a la afición ché de que bajarían a Segunda División.

“¡Es ése, es ése! ¡Has sido tú!”, denuncia Vinicius al escuchar insultos racistas de Mestalla

En el minuto 73 del Valencia-Madrid, Vinicius se dirige a un sector de la grada de Mestalla irritado al haber escuchado insultos racistas. “¡Es ése, es ése! ¡Has sido tú!”, afirmó indignado el delantero brasileño, quien intenta ser contenido por los jugadores del Valencia, entre ellos Gayà, su capitán. Militao se une a las quejas de Vinicius. Y hasta Courtois se cruza todo el terreno de juego para intentar calmar a su compañero.

Durante casi 10 minutos, el encuentro se detiene. De Burgos Bengoetxea, el colegiado, habla primero con Vinicius y luego también con Ancelotti, quien le recomienda que no abandone el césped. Después de que la megafonía de Mestalla anuncie que se ha activado el protocolo de racismo, fijado por la Liga, se reanuda el partido entre insultos mayoritarios.

La Policía localiza a los aficionados

De inmediato, y siguiendo las recomendaciones de Vinicius, que no para de señalar a los aficionados que le han insultado, son localizados en la grada que hay justo detrás de la portería de Mamardashvili. Las fuerzas de seguridad intervienen con rapidez para sacarlos de Mestalla, algo que recuerda luego el Valencia en su comunicado oficial, emitido minutos más tarde de los incidentes.

"Aunque se trata de un episodio aislado, los insultos a cualquier futbolista del equipo rival no tienen cabida en el fútbol y no encajan con los valores y la identidad del Valencia CF. El Club está investigando lo acontecido y tomará las medidas más severas", anuncia. Las medidas más severas son la expulsión y arrebatarles su condición de socios.

Expulsado y al abandonar Mestalla hace gestos de que el Valencia se va a Segunda

Se enreda el partido en un clima de máxima tensión, que acaba con Vinicius expulsado por agredir a Hugo Duro. La jugada es chequeada por el VAR, que determina que el golpe del brasileño en la cara del jugador del Valencia merece la tarjeta roja. El extremo blanco aplaude a De Burgos Bengoetxea, el colegiado, en su cara nada más recibir la expulsión.

Y después, cuando va camino de los vestuarios, desoye a Lucas Vázquez, su compañero, y gira sobre sí mismo, aún en el césped de Mestalla, haciendo gestos de que el Valencia se va a Segunda. No solo eso. Levanta su mano y alza dos dedos para dejar claro su mensaje, lo que indigna al banquillo che, que sale a buscarle, pero, tras un tumulto, puede entrar en el vestuario.

Hoy ha sido un día triste en Mestalla, donde un grupo de aficionados ha mostrado su peor versión. Es hora de dejar de hablar y actuar con contundencia. El racismo no puede tener cabida ni en el fútbol ni en la sociedad. NO AL RACISMO EN NINGÚN SITIO. pic.twitter.com/4eZO8uSYQA — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) 21 de mayo de 2023

"¡Tú no eres el culpable, tú eres la víctima!", le dice Ancelotti al brasileño

Mientras se localizaba a los aficionados que habían insultado a Vinicius, Ancelotti intentaba calmarle. “Si un estadio completo le llama mono, el partido se debe parar”, dijo después el técnico blanco, quien se negó a hablar del partido con el Valencia, que terminó en derrota (1-0).

"No quiero hablar de fútbol. Solo de lo que ha pasado aquí. Yo le he dicho: ‘Sigue, sigue… ¡Tú no eres el culpable, tú eres la víctima’", afirmó Ancelotti. "Además le sacan una roja sin sentido. Dicho esto, tenemos un problema. Bueno, yo no lo tengo. La Liga tiene un problema".

“España es un país racista”, grita Vinicius

"El triunfo de los racistas ha sido mi expulsión", escribe Vinicius en su cuenta de Instagram en el primer mensaje que emite tras los incidentes. Luego, es mucho más contundente con un segundo mensaje donde llega a plantearse incluso la posibilidad de abandonar el fútbol español.

"No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en la Liga. El campeonato que fue de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi es hoy de los racistas. España es un país lindo, que me acogió y al que amo, pero que aceptó exportar la imagen para el mundo de un país racista. Lo lamento por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocido como un país de racista", aseguró antes de dejar un último mensaje: "Pero yo soy fuerte y voy hasta el fin contra los racistas, mismo aunque sea lejos de aquí".

Un espectador gritó “’mono, mono’" a Vinicius, recoge el acta arbitral

Al principio, los incidentes no aparecían en el acta arbitral escrita por De Burgos Bengoetxea, aunque se alegó de que se trataba de “un error informático”, según explicó el Comité Técnico de Árbitros (CTA). Luego, rectificó y sí añadió lo que había sucedido.

"En el minuto 73, un espectador desde la grada sur “Mario Kempes” se dirigió al jugador Nº 20 del Real Madrid C.F. Don Vinicius José De Oliveira Do Nascimiento gritándole: ‘Mono, mono’, por lo que se activó el protocolo de racismo, avisando al delegado de campo para que hiciesen el correspondiente aviso por megafonía. El encuentro estuvo detenido hasta que dicho anuncio se emitió por la megafonía del estadio", añadió el colegiado en el documento arbitral en el que sí había dejado claro en su primera versión que en el minuto 71 cayeron "varios objetos en el área defendida por el equipo visitante desde la grada sur “Mario Kempes”, por lo que se activa el protocolo de lanzamiento de objetos".

Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer @LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a @LaLiga, es necesario… https://t.co/pLCIx1b6hS pic.twitter.com/eHvdd3vJcb — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) 21 de mayo de 2023

Tebas responde a Vinicius y le dice que “no se deje manipular”

Los ataques del delantero brasileño a Javier Tebas, presidente de LaLiga, obtienen una inmediata respuesta del dirigente. "Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer LaLiga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros", revela Tebas en su cuenta personal de Twitter, quejándose de la falta de compromiso del jugador.

"No te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a LaLiga es necesario que te informes adecuadamente", le pidió Tebas. "No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos".

De inmediato también Vinicius le responde. "Una vez más en vez de criticar a los racistas el presidente de LaLiga aparece en redes sociales para atacarme… No soy tu amigo para hablar de racismo. Quiero acciones y castigos", exige el delantero del Madrid.

"No es justo", condena Lula da Silva, el presidente de Brasil

El caso racista con Vinicius se propaga de forma inmediata por todo el mundo. “No estás solo”, le dice Kylian Mbappé, el delantero del Paris SG. "¿Cuántas veces necesitamos ver a este joven sometido a esta mierda?", se pregunta indignado Rio Ferdinand, el exjugador del Manchester United. "Hermano, necesitas protección... ¿quién protege a Vini en España? Recibe tarjeta roja tras ser ahorcado y recibir insultos racistas durante el partido", añade dolido el exjugador inglés.

"No es justo que un joven pobre que triunfó en la vida y que se está transformando en uno de los mejores futbolistas sufra este tipo de ataques", aseguró Lula da Silva, el presidente de Brasil, antes de empezar la rueda de prensa en la que iba a valorar su participación en la cumbre del G7. "No podemos permitir que el fascismo y el racismo tomen los estadios de fútbol", añadió el político brasileño.