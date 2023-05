Los insultos a Vinicius en Valencia han vuelto a poner de manifiesto el racismo en el fútbol español, que ha vivido en los últimos años unos cuantos episodios notorios. Lo han sufrido en sus propias carnes no solo el delantero del Madrid, sino jugadores como Iñaki Williams, Marcos Senna o Carlos Kameni. Este es un repaso a algunas situaciones desagradables experimentadas en los campos de fútbol y sus protagonistas:

Iñaki Williams

El delantero del Athletic protagonizó la primera causa abierta por insultos racistas en la grada de un partido de fútbol profesional en España. Sucedió en el campo del Espanyol el 25 de enero del 2020. La investigación se inició a raíz de la denuncia presentada por la Liga de Fútbol Profesional ante la Fiscalía de Barcelona, en la que relataba los insultos racistas proferidos cuando el jugador fue sustituido del terreno de juego y recibió de un sector de la grada del Espanyol "gritos de menosprecio hacia su persona, con la indudable intención de humillarle y menoscabo de su dignidad por motivos racistas". Williams fue despedido con gritos de "uh, uh, uh, uh", una onomatopeya que reproduce los sonidos emitidos por los monos. Y no solo eso, sino que uno de los encausados hizo gestos imitando a un simio. Williams declaró ante un juez de Cornellà que se sintió "humillado" e "indignado".

Samuel Etoo

En el 2006, Samuel Eto’o quiso abandonar el césped de La Romareda tras escuchar insultos de todo tipo jugando con el Barça. El delantero camerunés se plantó: “Ya no juego más”. Hizo un conato de abandonar el campo. Todo el mundo trató de frenarle. Acabó regresando al campo, pero ese gesto del futbolista del Barcelona marcó un punto de inflexión.

Wilfred

Wilfred Agbonavbare, portero nigeriano del Rayo Vallecano, sufrió cánticos racistas de la grada del Santiago Bernabéu: “Negro, cabrón, recoge el algodón”. Esas imágenes fueron grabadas por varias cámaras de televisión y no hubo ningún tipo de sanción. Fue el momento de máxima degradación que padeció el cancerbero en los duros años 90. Los insultos racistas eran habituales, pero para la historia quedó un Madrid-Rayo en el que las cámaras de Canal Plus captaron insultos muy graves contra Wilfred que años después se viralizaron por las redes sociales. "Deberían tomar algún tipo de medida para erradicarlo. Hay partidos en los que la gente dice ‘el portero es negro, hay que meterle siete goles’, o simplemente grita ‘Ku Klux Klan, Ku Klux Klan!”, explicó Willy en una entrevista a la revista Don Balón. Wilfred colgó los guantes en 1997, con 41 años, y falleció a los 48 tras una vida post-futbolística marcada por las penurias económicas.

Kameni

Kameni fue uno de los primeros jugadores que empezó a quejarse públicamente de ciertos gestos racistas en los campos de fútbol. “Mi peor momento lo viví en el campo del Zaragoza en mi primer año con el Espanyol. Íbamos ganando 0-1 y me dijeron de todo, hasta el punto de que el árbitro me preguntó si quería que parase el partido, pero me veía con fuerzas para seguir". Incluso unos recogepelotas, unos niños, se sumaron al grito simiesco del coro cavernario. Tras el partido, uno de esos recogepelotas aún le pedía la camiseta como si nada hubiera pasado. En 2005, cuando se enfrentaba al Atlético de Madrid en el Calderón, y le cantaron: “Salta la valla, Kameni salta la valla”. Kameni sufrió hostilidad incluso con su propia afición. Cuando solo llevaba una temporada defendiendo el marco blanquiazul levantó la voz contra un grupo de Brigadas Blanquiazules que no paraban de insultarle en cada partido que jugaba en casa. "Están todo el partido detrás de mí, gritándome. Y eso duele. No puede ser", denunciaba entonces. Ese joven arquero tuvo que blindarse emocionalmente para que todo eso no le afectara. Aunque sabe que ese tipo de hostigamiento puede llevar a personas más frágiles a decisiones extremas. "Sí, te puedes suicidar. Los que te lo hacen no saben que eso puede llevar a alguien a suicidarse o es lo que están provocando. Por eso con todo lo que he vivido en mi vida estoy muy fuerte. Y yo paso y tiro para adelante. Pero uno que no tiene la cabeza muy fuerte puede llegar y abandonar y dejar caer todos sus sueños por esas cosas".

Diakhaby

Un caso muy reciente en el fútbol español enfrentó a Cala y Diakhaby en un Cádiz-Valencia. Lo que sucedió no está claro, pero lo cierto es que el jugador francés denunció un insulto racista: “Negro de mierda”, le habría llamado. El conjunto valencianista, en solidaridad con su compañero, se retiró del terreno de juego. El partido se suspendió durante cinco minutos y, tras las conversaciones en los vestuarios, los dos equipos volvieron a saltar al campo. Diakhaby no regresó y se quedó en el banquillo, Juan Cala sí. Los valencianistas encajaron muchas críticas por no apoyar al jugador hasta el final y asumir todas las posibles consecuencias de su lucha contra el racismo. Después del partido, el francés aseguró lo siguiente: “No sé si Cala es racista, pero sí que tiene que pagar por lo que me dijo”. Finalmente este caso fue archivado puesto que no se encontró nada extraño en el comportamiento de Cala.

Umtiti

Umtiti y Sergio García tuvieron un rifirrafe en un derbi entre el Barça y el Espanyol que se jugó en 2018. El defensor afirmó que el delantero perico le dedicó un insultoi racista durante el partido. “Ante todo, aclarar que ayer mismo ya hablé con Samuel. En ningún caso mi ánimo fue racista. Todos sabéis que mi mujer es de etnia gitana y que me crié en un barrio (Bon Pastor, con un alto índice de inmigración) con todas las razas del mundo. Mi cuñado, con quien me une una fuerte amistad, también es afroamericano. En la tensión del partido se dicen muchas cosas que deben quedarse en el campo”, afirmó el jugador del Espanyol.