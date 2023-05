Juanma Barrero, a la espera de la oferta del Mérida

El Mérida llega a la última jornada con la posibilidad de terminar en la plaza que da derecho a jugar la próxima temporada la Copa del Rey. Para ello necesita ganar el sábado (19.30 horas) en el Cerro del Espino al Rayo Majadahonda y que el Unionistas, a la misma hora, pierda en Fuenlabrada. Los dos equipos madrileños se juegan el descenso. Que el Mérida no esté en esa pelea en la que aparece hasta el décimo clasificado fue un aspecto que quiso poner en valor el entrenador emeritense, Juanma Barrero, después del empate del sábado ante el Córdoba (0-0).

A pesar de que no pudo ser con una victoria, la despedida de la afición al equipo es de las que hace historia, de ahí la emoción de los que saben que no seguirán como Larrubia y Dani Lorenzo, quienes reconocían la gran experiencia que habían vivido esta temporada en la capital extremeña y que les había hecho crecer como futbolistas. Ambos vuelven al Málaga, equipo del que llegaron cedidos y que se podría enfrentar al Mérida en la próxima campaña si quedan encuadrados en el mismo grupo, después del descenso del equipo malacitano.

Pero, sin lugar a duda, el gran protagonista en la grada fue Barrero, quien recibió el cariño de los suyos a través de pancartas y del grito unánime de «Juanma quédate». En la rueda de prensa tras el encuentro, el técnico no desveló nada de su futuro, aunque reconoció que «el cariño que recibo hace que me emocione». Sin embargo, a pie de campo, en los micrófonos de Cope, fue un poco más allá al afirmar que «lo primero es terminar, ya lo dijo Nacho (director general del club), pero que me ofrezcan algo porque aún no tengo esa propuesta del club. Cuando la tenga, ellos saben qué es lo que me hace feliz, cuáles son mis condiciones y, si se dan, seguiremos. Al final, yo no pido más que el día a día sea bueno para que podamos ser felices el domingo, porque es lo que más feliz me hace, lo que más nos interesa y lo que más asegura nuestro trabajo».

En definitiva, después de renovaciones de jugadores muy bien recibidas por la afición como las de Sandoval y Acosta, la piedra más importante para darle continuidad al proyecto, o por lo menos es lo que refleja la hinchada, es que el entrenador continúe, lo cual también debería ser un elemento importante a analizar por ambas partes.