Peters: «Lo de Vinicius, más que racismo, es un problema de educación»

En octubre de 2014, Kevdino Peters Prempeh, más conocido como Peters, sufrió un episodio claro de racismo en el estadio Francisco de la Hera de Almendralejo cuando era portero del Castuera en Tercera División. Algún descerebrado gritó desde la grada «cállate mono, que tienes ébola» al guardameta natural de Ghana. El árbitro del partido, el dombenitense Jesús Delfa Ramos, paró el encuentro y comunicó al delegado la incidencia sucedida. La megafonía del estadio lo advirtió y el portero amagó con irse. Aquel día, el árbitro no cobró en fecha su partido porque decidió poner el incidente en el acta y el club, el Extremadura UD, presionó para que no lo hiciera. El árbitro no se amedrantó y decidió reflejarlo. Eso sí, esa tarde no cobró y tendría que esperar a que el club lo ingresará a posteriori en la federación.

«Ha pasado mucho de aquello, pero es cierto que fue muy desagradable». Peters tiene ahora 33 años. Lleva 12 en España y 10 jugando en equipos de la región como Don Benito, Castuera, Valdivia o Villanovense, entre otros. Anoche, viendo lo que le pasó a Vinicius en Valencia, rememoró su episodio. «Es una pena y una vergüenza que esto siga pasando. Hay gente que va a los estadios sólo a hacer daño. Intentan hacer estas estrategias para que el chaval no haga bien su trabajo».

Peters tiene claro que «no es tanto racismo como sí un problema de educación. A mi en Extremadura me ha pasado en muchos equipos. En España falta que se eduque mejor desde la base. A mí no me importa que me llamen negro. Muchos amigos lo hacen habitualmente y desde la confianza nunca es un problema esto para mí. Lo que duele es la forma y el desprecio con el que lo hacen algunos de los que van a los estadios de fútbol. Y eso más que racismo, que también puede serlo, es falta de educación», reflexiona.

Sobre la actitud de Vinicius, el portero ghanés cree que el jugador del Real Madrid «todavía es un chaval joven. Debería, en ocasiones, pasar más del tema y mirar adelante porque esto, desgraciadamente, no va a parar. Cuando maduras, aprendes más a pasar de estas cosas». No obstante, dice entender perfectamente la reacción del brasileño «porque no es fácil aguantarlo cuando estás ahí en directo».

El portero ghanés, que tiene un hijo de su pareja española, reside en Don Benito. «Lo único que me dolería es que mi hijo llegara un día del colegio y me dijera que no quiere ser cómo es. Si eso ocurre, es un tema de educación».

El guardameta comenzó la pasada pretemporada en el Santa Amalia, aunque por motivos de conciliación familiar y laboral, tuvo que dejarlo y se ha pasado la temporada en blanco. A sus 33 años, todavía se ve con ganas de seguir jugando a fútbol y, de hecho, esta temporada está dispuesto a ponerse los guantes.