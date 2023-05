El Valencia Mestalla, una gran incógnita para el Cacereño

El Valencia Mestalla-Cacereño del próximo sábado en el estadio Antonio Puchades (19.00) empezará a jugarse 48 horas antes en Son Moix, donde el Valencia podría certificar de forma matemática su permanencia en Primera. Si el conjunto che lo logra, el rival que los verdes tengan enfrente en la vuelta de las semifinales por el ascenso a Primera Federación podría ser bastante diferente al que empataron sin goles el domingo en el Príncipe Felipe (0-0). Lo asumen así ambos entrenadores. «Si gana al Mallorca seguro que jugadores que están con el primer equipo jugarán ante nosotros el sábado», decía Julio Cobos, entrenador del CPC. «Se podría valorar la posibilidad de que algún jugador participe con nosotros el próximo fin de semana», apuntaba, algo más prudente, el técnico valencianista, Miguel Ángel Angulo.

Cuatro jugadores del filial del Valencia estuvieron este domingo con el primer equipo ante el Real Madrid. Uno de ellos, Diego López, incluso marcó el gol de la victoria (1-0). También fue titular Javi Guerra, que disputó los más de 100 minutos de un partido marcado por los insultos racistas a Vinicius. En el banquillo se sentaron Cristhian Mosquera y Alberto Marí, pichichi del Valencia Mestalla esta temporada. Hay un quinto jugador, Fran Pérez, que empezó con el filial, pero que desde marzo está cien por cien en la dinámica del primer equipo con Rubén Baraja.

En el Antonio Puchades se decidirá la eliminatoria y los dos entrenadores también asumen que será un partido muy diferente. El Valencia Mestalla tuvo en Cáceres un anómalo planteamiento defensivo para uno de los equipos más goleadores de toda la Segunda Federación (50). «Venían con el plan de no exponer mucho y les ha salido bien. Ellos han venido a no confundirse», contaba Cobos. «Allí vamos a tener otro plan e ir a por la victoria», reconocía abiertamente Angulo, «hoy [por el domingo] hemos sido más conservadores». Apuntaba también que no habían tenido el balón, «que es una de nuestras características».

«Han estado muy cerrados, era muy difícil. Han regalado mucho campo y era complicado hacerles ocasiones. Hemos sido mejores, pero esto del fútbol es acierto», se lamentaba Cobos, recordando que quien estuvo más cerca del gol en el partido de ida de estas semifinales fue el Cacereño. Incluso se lamentó de un penalti no pitado. Y no era sobre Samu Gomis, una acción que el colegiado pitó pero acabó sacando fuera del área. «Ni viéndolo en el vídeo no puedo decir si fue dentro o fuera».

A Valencia acudirá el Cacereño con la obligación de ganar. El empate le sirve al filial, que en caso de igualada tras la prórroga, pasaría a la final al haber acabado la liga regular en mejor posición. Por eso el vestuario del CPC estaba un poco «fastidiado» por el 0-0. «Pero hay que hacerles ver que han hecho un buen partido. Que el rival es un gran equipo, que son muy buenos... pero lo vamos a pelear», remarcaba Julio Cobos.