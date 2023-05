Aarón Chamorro, el enfermero del gol

Improvisa y sonríe en el cara a cara alguien que, cuando ejerce de jugador de fútbol sala, tiene ese mismo desparpajo y naturalidad para anotar goles sin descanso ni piedad ante la meta contraria. La friolera de 39 tantos acumula esta temporada Aarón Chamorro Cope (Cañamero, 18 de febrero de 2000), exponente más que evidente del talento del Cáceres Uex, enfrascado ahora de lleno en la fase de ascenso a Segunda tras firmar una muy meritoria liga regular.

«Estamos para disfrutar», manifiesta el protagonista, clave en el pase extremeño a la segunda ronda, que se disputará desde este sábado en el pabellón de la Ciudad Deportiva (19.00 horas) ante el Ibiza Gasifred. Y todo ello, tras un espectacular triunfo en Albacete en la primera eliminatoria.

«Desde que terminé, no he parado de trabajar». Aarón se vino a estudiar a Cáceres hace cuatro años, los que ha tardado en terminar Enfermería en la Universidad de Extremadura. Antes había jugado en su pueblo ntaly también en el Navalmoral, con el que debutó en Segunda B, además de en Herrera del Duque, en otra competición paralela de fútbol sala con la que, también muy joven, abrazó el camino del éxito.

Prioridad, la carrera

Evidentemente, como el resto de sus compañeros, no vive del fútbol sala, sino de su trabajo. «He tenido ofertas para irme estos años, pero he dicho siempre que la prioridad era acabar mi carrera». Es feliz también ejerciendo de enfermero, en el día a día, aunque le apasiona más su deporte. “Me dan muchas facilidades”, se congratula. No se pierde un entrenamiento por razones laborales. Ahora compatibiliza el fútbol sala con su día a día en la residencia de la Tercera Edad La Hacienda, a las afueras de la ciudad.

El sueño del deportista de Cañamero es triunfar en el fútbol sala. En realidad, ya lo está haciendo con su grupo de amigos, su familia, esa tan bien avenida que se ha formado en el seno del Cáceres Uex que entrena Tony Gómez. «Yo siempre soy muy optimista. Dije en verano que no había que conformarse solamente con la permanencia, que había que mirar arriba, y me dijeron en el vestuario, en plan bien, que dónde iba. Y mirad lo que ha pasado, les puedo decir ahora».

¿Subir? ¿ Por qué no? Aarón Chamorro, como él prefiere que le llamen ahora (algunas veces se le llama Aarón Cope, pero ese apellido ya lo lleva impreso en la camiseta, y él quiere repartir agradecimiento entre los suyos) asegura que la ausencia de presión hace que «todo puede pasar». Se trata, insiste, de «disfrutar» del momento.

Con ofertas que incluyen un puesto de trabajo, el ascenso a Segunda le generaría dudas sobre dónde jugar la próxima temporada porque él tiene divertirse en casa en categorías superiores. Pero para eso queda mucho. El ascenso pasaría por eliminar al Ibiza y salir airosos del duelo definitivo. El gran reto del enfermero del gol está ahí.