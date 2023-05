Los insultos racistas contra Vinicius en Mestalla se colaron en la celebración de la undécima Euroliga que tuvo lugar en la Comunidad de Madrid, donde la plantilla del Real Madrid fue recibida por Isabel Díaz Ayuso. La comitiva blanca estuvo encabezada por Florentino Pérez, máximo mandatario de la entidad, quien aprovechó su comparecencia para referirse a la polémica que sacude estos días al mundo del deporte.

"No es la primera que ocurre, por lo que quiero dejar claro que el Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra nuestros jugadores. Es necesario cambiar la estructura arbitral. No se puede hacer responsable a la víctima, como está ocurriendo ahora", denunció Florentino, quien nada más volver de Kaunas, donde la sección de baloncesto se coronó campeona, se reunió con el brasileño para mostrarle su apoyo personal.

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, defendió al Real Madrid como "un ejemplo de club que ha puesto a raya a los violentos e intolerantes en los estadios". Asimismo, mantuvo su postura sobre las agresiones verbales a Vinicius, ya manifestada en la jornada del lunes, asegurando que "España no es racista, aunque sí existen conductas racistas", para después reivindicar a Madrid como una ciudad acogedora "donde todos somos madrileños desde el primer día".

Como sucedió el domingo, cuando el partido contra el Valencia y el desenlace de la 'final four' coincidieron.