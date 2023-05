Las consecuencias económicas del descenso a Primera RFEF del Málaga CF son terribles. Según el propio análisis efectuado por el propio club, el presupuesto para la próxima temporada caerá en unos 10 millones de euros, en los escenarios más pesimistas. Así lo confirmó José María Muñoz en la rueda de prensa ofrecida este martes, en la que desgranó la bajada de ingresos que prevén para afrontar la primera temporada en la categoría de bronce del fútbol español.

La mayor pérdida vendrá por el descenso de los ingresos por derechos de TV. El club blanquiazul pasará de ganar unos 7 millones de euros a solo 200.000 euros. Además, también se estima dejar de ingresar 1,5 millones de euros por ticketing y otros 2 por patrocinios. "La cifra de negocio de este año han sido de casi 17 millones de euros, para la Primera RFEF hay que reducir 6'5 millones de euros de TV. Hay que planear un escenario malo de ticketing. Tenemos una ayuda de 4,25 millones al descenso. La previsión es que no habrá una gran pérdida en tienda. Tenemos planeados solo 200.000 euros de sponsorización. Nos iremos en total a unos 7 millones de euros de cifra de negocio", aseguró José María.

Este es el escenario pesimista y realista que hacen los que mandan en Martiricos. La cifra podría elevarse en función de diversos factores, como el mantenimiento del apoyo empresarial e institucional. "Va a depender de varios factores. Abonados, apoyo institucional, empresas... En el escenario más pesimista, habría 2 millones para la primera plantilla. Lo más importante es la implantación de un límite salarial en la Primera RFEF", señaló. "Todos los contratos son revisados. Hay clubes que presentan contratos y LaLiga los baja. Sigo en contacto con todos, ahora no es el momento. Están en elecciones, vamos a esperar a ver qué ocurre el domingo, a partir de ahí vamos a trabajar", explicó el administrador judicial.

La ayuda al descenso que cobrará el club de Martiricos es de 4,25 millones de euros. 1,25 serán a fondo perdido y otros 3 habría que devolverlos en caso de ascenso a Segunda. Eso sí, José María advirtió que no se cobra todo de golpe, por lo que no estará al completo disponible para el inicio del curso.

Los casos Ontiveros y Horta

El presupuesto del Málaga para el próximo curso también podría elevarse notablemente si el dinero de los casos de Ontiveros y Horta llegase a las arcas. Los 4 millones que debe ingresar por la venta de Ontiveros sí debería llegar a tiempo, puesto que el Al Shabab ya está sancionado por la FIFA con tres mercados sin fichar. Con Horta no se es tan optimista. "A su señoría le aportaré el estado de tesorería en los próximos días. Siempre contemplamos el escenario pesimista de 2 millones de euros para la plantilla. Mientras no tengamos en la cuenta el dinero de Horta y Ontiveros no podemos depender de él. El Málaga entra sin deudas. Vamos a poner un ejemplo, si se cobran los 4 millones de Ontiveros, no se va a disponer de los 4 millones, hay que pensar en la posibilidad de no subir. Si no hay límite salarial, se podría destinar más dinero a la plantilla. En el tema Ontiveros, nos deben 4 millones de euros. Con Horta hemos tardado un poco más, porque queríamos recabar un poco más de información. Estamos pendientes de la FIFA", dijo el administrador del club de La Rosaleda.