Diego Merino pide al Coria jugar más con la cabeza que con el corazón

El Coria se la juega este sábado. Ya no hay más margen y el conjunto celeste está obligado a levantar el gol a favor con el que llega el Deportivo Aragón a La Isla si quiere seguir en Segunda Federación. Pero el técnico cauriense, Diego Merino, no tiene duda alguna de que su equipo está preparado para ello. «La gente está convencida», asegura. Y avisa: «Pero es un partido que no solo hay que jugarlo con el corazón, hay que jugarlo con la cabeza».

El Coria pide la máxima implicación con el equipo Hacer un juego equilibrado, cree el técnico, será la clave. «Los buenos balances defensivos nos van a permitir acercar el partido a lo que nosotros queremos. Si hacemos esto, tendremos todas las opciones del mundo». El Coria tiene que darle la vuelta esta sábado (20.00 horas) a una eliminatoria que está a favor del Deportivo Aragón gracias a un solitario gol en el estadio de La Romareda. Es una desventaja que Merino cree asumible siempre que su equipo sepa interpretar el partido. «Todo lo que sea un partido lleno de carrera, transiciones, idas y vueltas, será lo que ellos quieren. Nosotros tenemos que dañar desde el equilibrio», insiste. El Coria lo confía todo a La Isla «Creo que tenemos que ser optimistas», añade Santi Luque. El jugador celeste también siente que la diferencia es corta y que tanto él como sus compañeros han trabajado bien esta semana.