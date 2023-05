Jorge Campillo bordó este jueves el juego en el Bernardus Golf de Cromvoirt de Países Bajos y, con una vuelta de 63 golpes (9 bajo par), la mejor de su carrera, el extremeño se sitúa como líder en solitario del KLM Open, puntuable para el DP World Tour.

El cacereño de 36 años y ganador de tres títulos en el circuito europeo --el último de ellos este año en el Abierto de Kenia-- firmó una espectacular ronda con hasta diez birdies --cuatro seguidos del hoyo 11 al 14-- por un solo bogey.

Una vez completada la primera jornada, Campillo, que estuvo mucho tiempo esperando como líder provisional en la casa-club, comanda en solitario la clasificación con tres golpes de ventaja sobre un trío de jugadores formado por el también español Pablo Larrazábal, ganador a finales de abril del Korea Championship; el inglés Andy Sullivan y el francés Joël Stalter.

«He jugado muy sólido, he pateado muy bien, he pegado aceptablemente bien con el driver y he jugado bastante bien con los hierros. Si sólo he hecho un bogey es porque lo he hecho bien en los greenes», dijo Campillo.

A cuatro golpes del cacereño y empatados en la quinta plaza hay un nutrido grupo de siete jugadores entre los que están otros dos españoles: Adrián Otaegui y Álex del Rey, con sendas vueltas de 67 golpes (-5).