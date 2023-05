El Cacereño, a por todas a Valencia

El Cacereño se la juega ante el Valencia Mestalla. Desde las 19.00 horas de este sábado en el Vicente Puchades, el equipo de Julio Cobos intentará pasar ronda de eliminatoria de ascenso a Primera Federación. El 0-0 del Príncipe Felipe obliga a los extremeños a ganar, ya que el empate en la prórroga beneficiaría al filial.

«El plan de partido es salir a ganar desde el minuto uno, intentando hacer bien las cosas, no volviéndonos locos, porque un partido es muy largo. Pero nosotros tenemos que intentar imponernos desde el principio». Lo dice el entrenador del decano extremeño.En efecto:hay que marcar un gol más que el rival. Si no, no habrá premio añadido. Tan sencillo como esto. Ya ello van.

«Sabemos que tenemos que ganar y que si nos meten un gol hay que marcar dos, y si ellos dos, nosotros tres. Con eso hay que convivir, es una presión que hay que saber soportar», concreta.

Optimismo

La predisposición parece la mejor en el cuadro extremeño. «La semana de entrenamientos ha sido muy buena, la ilusión es enorme, sabemos de la importancia del partido», añade Cobos, que sigue viendo a su equipo con todas las opciones de pasar.

¿Espera un Mestalla más incisivo?, se le cuestionó en la rueda de prensa previa. «Sí, ellos tenían un plan de partido aquí, que era llevarse como mínimo el empate. Espero un partido diferente. Un equipo que se vaya a abrir más, que vaya a atacar más, que sea más vertical, que busque más la portería contraria. Ellos van a querer pasar la eliminatoria ganando desde el principio».

Cobos proclama que su equipo está preparado. «En los momentos complicados el equipo siempre ha dado un paso adelante. Después del partido del Estepona y del Don Benito aquí en casa parecía que ya se había acabado todo y viajamos a Segovia y fuimos capaces de ganar en un campo dificilísimo. Y además de forma contundente. Estamos acostumbrados a hacer esto este año», afirma.

El Cacereño con espacios también tiene capacidad para hacer daño, asegura Cobos. “Sí, un poco lo que hemos visto durante toda la temporada. También sabemos apretar, también somos verticales, nos gusta tener espacios. Jugamos en su campo y probablemente vaya a haber muchos más espacios que los que hubo en nuestro estadio», manifiesta.

El hecho de que se vaya a jugar en un campo con césped natural también le genera buenas sensaciones. «Una de las cosas buenas de que te toque un filial es que normalmente tienen buenos campos. El campo es grande, amplio, de buen césped, da gusto jugar ahí. Eso a nosotros nos beneficia. Evidentemente, a ellos también por la calidad que tienen. Pero si yo tuviese que decidir, elegiría un campo como este».

Habrá aficionados desplazados a Valencia. Al final sí partirá el autobús de seguidores organizado por el club, pese a que se han cubierto pocas plazas.