Paula Josemaría, en la final de Viena para repetir título

Por una vía más rápida de lo esperado. Así se han plantado Paula Josemaría y Ariana Sánchez en la final del Open de Viena, undécima cita de la temporada del World Padel Tour. Solo se jugó un set de la semifinal ante Marta Ortega y Sofia Araújo y se lo apuntaron la extremeña y la catalana (6-3). Sin embargo, una lesión Ortega les impidió continuar.

Paula y Ari, ganadoras el año pasado en Viena, se enfrentarán en la final de este domingo a Bea González y Delfi Brea, que en semis superaron a Alejandra Salazar y Gemma Triay (7-6 y 6-2). Bea y Delfi llegan de ganar el último torneo, en Bruselas, donde eliminaron en las semifinales a Josemaría y Sánchez y en la final ganaron a Salazar y Triay, a las que parecen haber tomado la medida.

Marta Ortega entró en la pista con un vendaje en su brazo derecho y desde el principio se vio que no estaba fina. Paula y Ari, que solo han cedido once juegos en Viena, fueron a lo suyo, con la contundencia que están mostrando en las últimas citas. Tras esos primeros juegos para ponerse en marcha, Josemaría y Sánchez quebraron el saque de sus rivales en el cuarto juego (3-1). Sería ya insalvable para sus rivales, limitadas por la lesión de Ortega y por el arrollador juego de sus contrincantes, que se apuntaron un nuevo break en el último juego del set (6-3). Ya no se jugó más. El brazo derecho de Marta dijo basta y, entre lágrimas, se retiró.

«A ningún deportista le gusta ganar porque el rival se ha lesionado», decía Ari. «Te quedas con el cuerpo raro», añadía Paula, que deseaba una pronta recuperación a Marta Ortega. «Nuestro objetivo era ganar para llegar a la final y ahora lo que queremos es hacer un buen partido, rendir a un buen nivel», concluía la de Moraleja.