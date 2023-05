La diferencia de ideas separa los caminos del Mérida y Juanma Barrero

Lo que parecía que iba a ser una negociación larga saltó por los aires a las primeras de cambio por diferencias en las ideas entre el propietario del Mérida, Mark Heffernan, y Juanma Barrero. Este sería el motivo principal que esgrimieron el director general del club, Nacho Ramos, el director deportivo, David Rocha, y el propio entrenador en la rueda de prensa de despedida del técnico de Don Álvaro, quien terminó muy emocionado al leer una carta de adiós.

Ramos comenzó su elocución destacando que el técnico había sido una «pieza fundamental en el crecimiento del club» y explicó de manera directa que en la reunión de los cuatro, «para hacer repaso de la temporada», Heffernan explicó «las ideas y las bases que tiene claras para continuar el proyecto y había algunas que sí coincidían y otras que no, así que decidimos que si había dudas lo mejor era separar los caminos».

Rocha, por su parte, ahondó en la explicación reconociendo que «le he dicho a Mark que en su mente tiene muy claro lo que quiere, pero no es sencillo ponerlo en pie en los entrenamientos o en una semana de planificación. En este proceso, cada vez se han ido acercando más en la manera de hacer las cosas, pero el año que viene la exigencia va a ser mayor, este año ha dejado un poco más de libertad en ese aspecto, pero si no existe esa confianza al cien por cien, lo más sensato es hacer un punto y aparte aquí».

El propio Juanma, en su primera intervención, se limitó a decir que «no hay mucho más que añadir, los motivos están explicados. Tenemos distintos puntos de vista a la hora de afrontar el día a día y los entrenamientos. Coincidimos en muchas partes y en otras no, y esas diferencias han hecho que esto sea insalvable. Entendemos las dos partes que empezar algo con dudas es mejor no empezarlo». Ni siquiera han llegado a hablar de la oferta económica.

Sentimiento de pena

Ante la salida de Barrero, Nacho Ramos reconocía que eran «conscientes» del sentimiento de «pena» que iba a haber entre los seguidores, pero defendía que «no hay ningún pero por parte de Mark, ayer en la reunión le reiteró el agradecimiento por lo conseguido y que estaba en deuda con él, simplemente, el camino que marca es muy recto» y explicaba que la idea de club que tiene requiere «mucho trabajo y muchas horas para analizar al máximo detalle. Si las lleva a cabo van a salir bien, pero es un proyecto que necesita tiempo».

Cuando Barrero llegó al banquillo del Mérida coincidió con los últimos días de David Rocha como futbolista romano y «el entrenador que se marcha hoy es completamente diferente. Su crecimiento ha sido brutal y estoy convencido de que tiene un gran futuro por delante». Quiso darle las gracias el director deportivo «no solo por los logros, sino por ser un tío normal al que da gusto tener cerca».

Balance

Haciendo balance del año y medio que ha ocupado el banquillo del Romano, el preparador reconocía que «ha sido la primera experiencia seria como primer entrenador y creo que hemos crecido de la mano el club y yo, no sé en qué porcentaje he influido en el crecimiento del club, lo que sí tengo claro es que el club ha influido bastante en el crecimiento de Juanma como entrenador. Le doy mucha importancia a la oportunidad que he tenido aquí y espero haber estado a la altura. Para mí ha sido muy bonito, lo he disfrutado mucho y me lo he pasado muy bien». Se queda con «el cariño de la gente, con ver la cara de felicidad de los jugadores y, sobre todo, esa felicidad alargada mucho en el tiempo. Veníamos de una época jodida donde no funcionaban los resultados deportivos. Las caras de felicidad de Fernando Torres o Tarriño me emocionan y me hacen ser feliz».

Después de reconocer que ahora «me tengo que poner las pilas» para buscar equipo --aunque espera que su etapa en el Mérida sirva de «señuelo» para otros clubs--, Barrero terminó leyendo emocionado una carta «porque si no lo escribo, no me sale», con palabras de agradecimiento a todos los estamentos y trabajadores del club, personalizando a la cúpula directiva, acordándose de Ander Garitano, que fue quien le trajo, y nombrando, ya emocionado, a cada uno de los miembros de su cuerpo técnico: «Ha sido un auténtico placer estar a vuestro lado», esbozaba antes de leer una despedida dirigida a la afición, en la que utilizando una metáfora en la que compara al proyecto deportivo con un barco que «necesita a toda su tripulación unida», por eso recalca que debe existir «unión. Llegamos para unir y no para dividir».

Tras la despedida de Barrero, el proyecto emeritense debe continuar con un nuevo técnico y una nueva plantilla. Con respecto al preparador, el perfil que busca la entidad, según Rocha, es «similar a cuando vino Juanma, que sea joven, con proyección y formación», pero sobre todo «que tenga buena gestión del vestuario. Tenemos que ser una familia». Ya han saltado los primeros nombres: Rai Rosa, con gran relación con el propio Rocha, y Eloy Jiménez, con un pasado muy querido en el feudo emeritense.

Con respecto a los jugadores:, «el feedback que recibimos de todos fue muy bueno en su estancia aquí. Si Juanma hubiese continuado sería un apoyo grande, pero el futbolista no solo mira eso, el club tiene una estabilidad enorme en cuanto al pago y día a día y eso es muy importante. Confiamos en quedarnos con todos los que queremos quedarnos», concluía el director deportivo.