Dos rivales con mucho amor: ella del Cacereño y él del Recreativo de Huelva

Bastan unos pocos minutos de conversación con Vanesa Gutiérrez Morán (Cáceres, 1994) y Abdeslam Echkari Reinoso (Huelva, 1992) para comprobar que lo suyo es pasión de verdad, amor sincero por unos colores. Y es que ella es del Cacereño, mientras que él es del Recreativo. Una pareja donde el pique sano guía sus respectivas aficiones futbolísticas. La rivalidad tendrá su punto culmen este domingo en el Príncipe Felipe y el fin de semana del 10 y 11 de junio en el Nuevo Colombino, cuando ambos equipos se midan por una plaza en Primera Federación. Un ascenso muy deseado.

En los dos escenarios «los nervios serán inevitables», aseguran a El Periódico Extremadura. «La rivalidad debe entenderse con sentido común. Yo soy del Cacereño pero no antirecre», indica Vanesa. «Y yo lo mismo. No le deseo nada malo al CPC», apunta Abdeslam, optimista donde las haya: «Ganaremos 0-1 y 3-0». La hincha verde es mucho más prudente: «¿Mi porra? 1-0 y 1-2», manifiesta con ilusión.

En su casa de la capital cacereña predominan los colores del decano extremeño ante la resignación de Echkari. El joven conserva una camiseta de cuando el Recreativo jugó una final de Copa del Rey contra el Mallorca y una bufanda. Por no hablar de los respectivos amigos y familiares, que no dejan pasar una sola oportunidad de bromearles con el tema. «Lo único malo de ser cada uno de un equipo en una eliminatoria así es que no vamos a poder compartir juntos la alegría de subir de categoría», subrayan con una sonrisa. Uno acabará contento tras los partidos y al otro le tocará que le consuelen.

Pero lo que es seguro es que se lo van a pasar en grande. «Vamos a ir a verlo a uno y otro campo de fútbol. El ambiente de las dos aficiones será buenísimo, siempre con respeto y buen rollo. A ver quién ganará, pero nos divertiremos, eso seguro», concluyen estos dos rivales, con dos banderas aunque unidos en el amor.