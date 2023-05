Será el sábado 10 de junio desde las 11.00 del cacereño Parque del Príncipe Felipe. Habrá varias carreras de 10 y 5 kilómetros, otras infantiles y hasta una ruta senderista. La causa es solidaria: dar a conocer la labor que se hace en la asociación Jóvenes Titanes y homenajear a su malograda psicóloga, Lourdes Mendoza.

Javier García Márquez, psicólogo de la asociación, explica el carácter de la iniciativa:«La fundamos hace cuatro años y lo que queremos es mejorar la calidad de vida de los niños con este trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Tdah). Hacemos terapias de déficit terapéuticos y también acampadas para trabajar con ellos las dificultades que tienen en habilidades sociales, impulsividad, concentración, atenciones... su día a día es complicado. En los colegios, en casa, con los amigos tienen problemas:suelen suspender, les llaman mucho la atención, castigos y no tiran para adelante al principio porque no sabes si tienen un problema o no. Se les da mucha caña. Intentamos mejorar, que estén contentos y mejoren».

En Cáceres, dice, «la gente no está muy sensible con la causa y queremos que el TDAH suene, además de por la compañera, Lourdes, que falleció por un cáncer». Será la primera edición de una carrera en la que se pueden hacer las inscripciones en www.pulsaciones.net.

La asociación trabaja con 75 familias entre Cáceres y Navalmoral, con niños de toda la región e incluso de fuera de ella.