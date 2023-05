El Montijo se pone al día y negocia la llegada de posibles nuevos inversores

El Montijo podría estar a punto de abrir una nueva etapa si termina consumándose la salida de la actual directiva. El club ha emitido un comunicado para aclarar algunos aspectos que rodean a la actualidad rojilla y, entre los puntos destacados, señala que se encuentra «saneado financieramente».

Se trata de un punto importante después de los muchos rumores que habían hablado mal de la entidad en las últimas semanas. El Montijo afirma en su escrito que se encuentra al corriente de pago con todos los integrantes de la plantilla de la actual temporada, incluyendo jugadores y cuerpo técnico, así como al corriente de pagos con Seguridad Social y Hacienda, un requisito clave para optar a la venta del club en las próximas semanas.

Desde la directiva dejan claro que no han recibido reclamación alguna de AFE «y volvemos a demostrar nuestro compromiso económico con todos nuestros trabajadores un año más, tal y como ha ocurrido durante estos años de gestión del club con la actual directiva».

El Montijo también ha informado abiertamente que «se encuentra en contacto con nuevos inversores para la llegada de nuevo capital que ayude a potenciar el proyecto y volver a construir un plan deportivo ilusionante para la ciudad y comarca». Hay que recordar que, recientemente, el club culminó con éxito su transformación en sociedad anónima deportiva, siendo Antonio Tomillo el actual máximo accionista, mientras que dentro también hay un porcentaje accionaria de un grupo empresarial de Chile.

En otro punto del comunicado, el Montijo le ha dado la enhorabuena a Javier Cienfuegos por convertirse en nuevo alcalde de Montijo. Desde el club no esconden que esta situación es mucho más positiva que la anterior, ya que no había excesivo feeling con el último alcalde montijano. De hecho, el club lleva reclamando más de dos años una cubierta en el estadio y, tras dos años en Segunda Federación, no ha llegado.

La actual directiva también saca pecho del trabajo realizado con la cantera, que tiene un equipo en liga nacional juvenil y los equipos de cadete e infantiles en la División de Honor. Asimismo, seguirá potenciando la Academia Internacional UDM con nuevas alianzas para la llegada de jóvenes talentos al Montijo.

Una vez más, el Montijo ha vuelto a reclamar el apoyo de las empresas e instituciones para poder hacer un nuevo proyecto que pueda mantener el club en este fútbol semiprofesional. Por ello, también adelanta que la próxima semana podría dar a conocer la nueva campaña de abonados, donde espera recibir un importante respaldo. La directiva que comanda el presidente Emilio Blanco podría dar por cerrada una etapa si vende el club. Pero si no, seguiría en el proyecto.