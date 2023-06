El Azuaga viaja con mucho que ganar y poco que perder

Con la eliminatoria cuesta arriba, con un rival muy favorito enfrente, pero con la ilusión intacta ante las adversidades. Así afronta el Azuaga el partido de vuelta de su eliminatoria por el ascenso a Segunda Federación ante el Torrent, que disputa este sábado, a partir de las 19.00 horas, en el campo municipal de la localidad valenciana. El 1-2 en contra cosechado en Azuaga pone la eliminatoria muy difícil para el equipo extremeño, pero como dice su entrenador, José Miguel Ramos, “son de esos partidos y eliminatorias donde tienes mucho que ganar y muy poco que perder. Y con eso también jugamos”.

Sabe el Azuaga que darle la vuelta a esta eliminatoria es una empresa bastante compleja, pero también tiene la sensación de que el Torrent, pese a ser favorito, no es tan fiero como lo pintaban: “ellos son físicamente muy fuertes y van muy bien en las disputas y en el juego aéreo. Cierto es que les falta algo de gol y que viven un poco del error del rival. Eso sí, si cometes errores, no te perdonan porque tiene gente veterana que viene de Primera y Segunda Federación”, reflexiona Ramos.

No tiene bajas el técnico del Azuaga para el partido como tampoco las tiene Vicente Mir en el conjunto valenciano. “Ya les he dicho a los chicos que no tienen que tener presión ninguna. Hay que disfrutar del ambiente del campo y del partido. Si logramos aguantar el ritmo que el rival nos imponga en la primera media hora, van a ir apareciendo nuestras opciones. Sólo nos falta un gol que nos meta por completo en la eliminatoria”.

Gran ambiente

El Azuaga estará muy bien respaldado este sábado en el estadio San Gregorio de Torrent. Más de 300 aficionados serán suyos en las gradas. Unos 240 se han desplazado desde tierras extremeñas y han recorrido los 570 kilómetros que separa Azuaga de Torrent. El resto son emigrantes de Azuaga que en su día por motivos laborales se marcharon a la Comunidad Valenciana, muchos de ellos residentes además en Torrent.

El club valenciano ha preparado una Fan Zone para los seguidores de ambos conjuntos que estará operativa desde las 11.30 horas en el Ágora Parc Central de Torrent y que estará hasta antes del encuentro. Habrá barra con bebidas y las primeras 800 raciones de paella serán gratis para los aficionados.

El Azuaga partió este viernes bien temprano desde Extremadura para concentrarse en un hotel de Requena, donde también entrenaron un día antes del partido. Toda la directiva ha viajado con la plantilla. Una piña al complejo que no deja de creer en la remontada.