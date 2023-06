El Azuaga cae con la cabeza alta

No hubo milagro y el Azuaga se queda en Tercera. Los extremeños lucharon y dieron la cara pero el Torrent volvió a demostrar que es superior, y más todavía en su feudo de San Gregorio y con el apoyo de una afición que tiñó de naranja ya no es el estadio, sino toda la localidad. Los valencianos logran el mayor éxito de su historia merced a los goles de Ivi y de Zarzo, que sellan el ascenso a la Segunda Federación (2-0). El Azuaga luchó, vio cómo Joaquín detenía un penalti incluso en los primeros minutos, pero los tantos de los levantinos acabaron con el sueño rojiblanco. Dando la cara se cierra una temporada histórica para los de la Campiña Sur.

Trataba de ser valiente el once extremeño desde el primer compás, pero empujado por la grada estaba más cómodo el Torrent. Al cuarto de hora, el local Cano caía en el área y el colegiado indicaba penalti. No protestaba en exceso el Azuaga, señal que fue una acción clara, pero ahí estuvo Joaquín para detener con una felina estirada el lanzamiento del defensor Ivi. El cuero le caía en el rechace a Iván pero la oportunidad para los valencianos se iba al limbo. Tenía una buena falta el Azuaga a la media hora, pero el centro raso de Pablo Mogollón no encontraba rematador. Los extremeños estaban valientes pero la siguiente de los ‘taronjas’ iba para adentro en una acción de segunda jugada, con acierto para Ivi quien así se resarcía del fallo en el penalti.

A los 43 minutos, Cabezola percutía por el costado izquierdo del ataque extremeño mientras el público de Sant Gregori ya se dedicaba a hacer la ola, quizás con un poco de precipitación, pero el esférico se iba fuera. Atacaba con ganas el equipo de la Campiña Sur en este tramo final del primer periodo.

Ponce tenía la mejor de los extremeños casi sobre el 45 en la última jugada del primer periodo, salvando el 1-1 un viejo conocido del fútbol extremeño como Leandro Montagud, que en la primera vuelta de esta temporada jugó en el Ceuta. Con la mínima ventaja valenciana se llegó al descanso.

Nada más comenzar el segundo periodo, un centro de Ivi a los 15 segundos llevaba bastante peligro a la meta de los rojiblancos. Era el preludio al dos a cero en una salida ciclónica del Torrent, ya que al minuto y medio de la reanudación caía el segundo y casi la sentencia. Una hermosa acción entre Juanca y Yassine la culminaba Javi Zarzo, tras un recorte en el punto de penalti para definir con clase. Derechazo a las mallas y el Azuaga que necesitaba ya un milagro en forma de tres tantos. El equipo lo buscó con llegadas como un ataque donde Gonzalo recibía un buen balón pero no podía girarse para rematar bien.

Y a la hora de juego, la más clara en un fallo de Leandro que dejaba el gol casi hecho a Chepe. El veterano cancerbero corregía su error con una sensacional parada. Eran los mejores minutos del Azuaga en el encuentro y un cabezazo de Iván Hujo apenas tres minutos después se iba a la madera.

Se movían los banquillos en busca de más oxígeno, y el Torrent pudo equilibrar la cuestión en la zona ancha después de esta fase de control extremeño. No tiraba la toalla el Azuaga con intentos como un disparo de Cabezola que salía bastante flojito y en las contras finales el cuadro valenciano rondaba el tercer gol. No le hizo falta, festejó el ascenso a lo grande en el mayor hito de su historia y el Azuaga cae con la cabeza muy alta en una temporada histórica.