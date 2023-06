Julio Cobos apela al ‘factor nervios’ antes del Recreativo-Cacereño

Sabiendo que el Cacereño jugará ante un estadio que estará repleto (21.670 personas de aforo oficial, apenas 800 aficionados verdes), Julio Cobos quiere que su equipo empiece a ganar la batalla psicológica sin saltar al césped. Aunque en su habitual tono comedido y respetuoso al máximo, pareció ‘picar’ al Recreativo de cara al choque de este domingo a proponer más que en la ida (0-0): «el empate les vale, pero delante de su público probablemente quieran hacer un fútbol un poco más vistoso, hacerte daño con un gol y vivir un partido más tranquilo. Estar con el 0-0 hasta el final son muchos los nervios que se corren y el peligro que puede llevar».

Y es que, sostiene, el Recre, al que ha visto en varios partidos anteriormente, «puede hacer mejor fútbol» porque «tiene futbolistas de superior categoría». «En Cáceres no permitimos que hiciesen su juego», presumió el técnico este viernes en su tradicional comparecencia ante los medios.

¿Pretende que el Recre se suelte y disponer de más espacios para dar un zarpazo similar que en la eliminatoria ante el Valencia Mestalla, cuyo primer partido acabó con idéntico resultado que el del pasado domingo? En todo caso, no renuncia al ataque: «en Paterna nosotros salimos a ganar, sabiendo que el 0-0 al final de los 90 minutos nos podía dar 30 más. Había que ir a por ellos, pero no a tumba abierta. Sí a imponerte, a tratar de hacer gol, porque solo nos vale ganar».

Al Recreativo le mostró «respeto, pero no miedo, lo mismo que supongo que ellos a nosotros», con un especial deseo:«la eliminatoria se tiene que decidir en el verde». En varias ocasiones repitió que su equipo está «con muchas ganas» de que llegue un partido «para el que hemos trabajado todo el año». «Hemos sido capaces de depender de nosotros para poder subir. Nos enfrentamos a un grandísimo equipo en un campo que va a estar lleno, con muy buen ambiente», explicó, ahondando en la cuestión de que «ya no hay más tiempo. Son 90 minutos y en el mejor de los casos, 120. Es lo más parecido a un partido de Copa. Uno ascenderá y otro se quedará en el camino».

Preguntado por si la presión es efectivamente para el Recreativo, con el ambiente y el resultado inicial a favor, prefirió echar balones fuera. «Bendita presión. La presión de jugar por ascender es algo que al futbolista no le cuesta tanto. Luchar por descender atenaza mucho más. Es el partido que soñamos desde pequeños los que nos dedicamos al fútbol», dijo.

Y EN LAS GRADAS...

Cobos agradeció el apoyo de los seguidores del Cacereño que viajarán y también del pequeño grupo de incondicionales que acudió al entrenamiento del viernes para desear suerte a los futbolistas. «Es buenísimo no sentirte solo en el campo. Y se despiertan las ganas de fútbol en la ciudad, que es bueno para intentar estar en divisiones mejores», razonó. Pero a continuación soltó una frase significativa sobre el apoyo mayoritario que tendrá el Recreativo en el Nuevo Colombino, que en su opinión no será determinante. «El ambiente puede ir en contra nuestra, pero no me preocupa mucho. Estamos preparados para ello. El balón no se mueve solo por mucho que griten los aficionados rivales», declaró.

¿Y las pérdidas de tiempo, tan centro del debate en la ida? «Es algo lícito y todos lo hacemos. Ojalá la hagamos nosotros y se nos permita. Es un partido diferente con un árbitro diferente. Tenemos que detectar cuál es su baremo y adaptarnos». ¿Y la temporada que viene? «No he pensado ni un segundo en ella. Me preocupa el partido y meter al Cacereño en una categoría más acorde con la ciudad».