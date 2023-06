Rai quiere un Mérida atrevido y dice que ya no tendrá «factor sorpresa»

Rai Rosa ya sabe lo que es sentarse en la sala de prensa del estadio Romano José Fouto como entrenador del Mérida. Sus primeras palabras fueron reconocer que está «muy contento e ilusionado ante este reto. Un reto exigente y una oportunidad muy bonita». Conocedor de que «el equipo viene de hacer una gran temporada», quiso darle la enhorabuena a Juanma Barrero, su antecesor en el cargo, «porque su trabajo ha sido excelente y la comunión con la afición era mucha».

Sin embargo, aclaró, «no me fijo como meta hacerlo mejor que el año pasado, el tiempo nos colocará en nuestro sitio», defendiendo «firmemente nuestro trabajo, nos tenemos que fijar en nosotros mismos». En este sentido, una de las premisas del nuevo técnico romano es «crear buen ambiente de trabajo». Además, explicaba que «si por algo se caracteriza mi cuerpo técnico, es por querer ser competitivos, atrevidos y valientes».

Después de verse «todos los partidos de Primera Federación de todos los equipos» durante la pasada temporada, es consciente de que el equipo, dentro de sus características ofensivas como concepto general de su técnico, tendrá que adaptarse «a lo que se dé en el terreno de juego, pues hay rivales de mucha entidad que te vana llevar a hacer cosas diferentes».

Aunque no quiso hablar de objetivo clasificatorio, reconocía que al no ser un recién ascendido, el Mérida «ya no va a tener el factor sorpresa» y prevé una competición «superigualada, muy competitiva y en la que serán importantes los pequeños detalles».

Con respecto a la forma en la que se ha fraguado su fichaje, el técnico reconocía su gran amistad con David Rocha, director deportivo del club: «hemos tomado muchos cafés esta temporada, pero cuando se empezó a rumorear que Juanma no continuaría, el acercamiento fue más profundo. Nos reunimos un par de veces con Mark (presidente del Mérida), le presentamos nuestro proyecto y aquí estamos». Precisamente, las desavenencias en la forma de trabajar con el presidente fue el motivo de la no continuidad de Barrero. En este caso, Rosa reconocía que su nuevo presidente «me ha sorprendido», destacando que «controla mucho de fútbol y las ideas te las argumenta, y a mí me gusta escuchar», aunque se reivindicaba afirmando que «al final, las decisiones las tenemos que tomar nosotros».

EL EQUIPO DE TRABAJO

Rai Rosa llega con su segundo entrenador, Alejandro Acero, y con su preparador físico, José Carlos Ponce. Se mantienen en el cuerpo técnico: Davo, preparador de porteros, Rubén Trujillo, analista, y Juancho Pérez, preparador físico. Además, se suma un recuperador individual.

En el capítulo de fichajes y renovaciones, el técnico reconocía haber hablado con algún jugador de los que continúa en el plantel y «me gustaría que aceptaran los que tienen ofertas».

La pretemporada comenzará el 13 de julio para preparar la segunda temporada consecutiva en Primera Federación del club emeritense, una categoría a la que «me encantaría que subiera el Cacereño, para poder disfrutar de un derbi y porque para el fútbol regional es muy positivo».

Junto al entrenador estaba el propio director deportivo, quien hizo un pequeño repaso a la actualidad de la situación de la plantilla. Rocha explicó que, de los futbolistas con ofertas de renovación, «Felipe Alfonso es el que está más de cerca de continuar». Curiosamente, minutos después se anunció la continuidad del delantero andaluz Chuma.

Con respecto a Nacho González, Meléndez y Álvaro Ramón, «habrá que tener un poco de paciencia», pues la gran temporada que ha hecho cada uno les ha revalorizado. La idea del club es tener la plantilla lo más completa posible para el comienzo de la pretemporada, tal y como ocurrió el verano pasado.