La mejor campaña del Cacereño en 104 años de historia

Ha sido un año especial. En realidad, por números y por acontecimientos, ha sido la mejor temporada en la historia del Cacereño, aunque en la campaña 52-53 se jugara en Segunda División. Sin embargo, lo vivido en Copa ha hecho crecer exponencialmente la estadística. ¿Quién se podría haber imaginado eliminar al Córdoba (entonces líder de Primera Federación), Girona (en mitad de la tabla en la mismísima Primera División) y, sobre todo, vender cara la derrota ante el mismísimo Real Madrid (Rodrygo hizo el 0-1 en el 71)? Nadie. Absolutamente nadie.

Pero es que en la liga el equipo de Julio Cobos también ha respondido positivamente. Tras el desastre del último partido de ‘playoff’ ante el Teruel de la temporada anterior, la depresión pareció instalarse en la entidad y su entorno. Tanto que hasta el mismísimo Cobos estuvo en cuestión durante unas fechas. Finalmente renovó y lideró el barco rehaciendo, junto a Francis Bordallo, una plantilla de la que salieron 16 futbolistas. Se tuvo que fichar mucho y, visto resultado, muy bien.

El Cacereño ha estado instalado el 95 por ciento de la temporada en posiciones de fase de ascenso. Se fue pronto el Melilla y el equipo no estuvo al principio demasiado acertado fuera. En la segunda parte de la temporada ocurrió justamente lo contrario: muchos tropiezos en casa y solvencia lejos del Príncipe Felipe, con triunfos espectaculares como el logrado en Segovia (1-5).

Hubo un par de meses de bajón, tanto físico como mental, tras el final de la aventura copera. El equipo dejó de funcionar como bloque e incluso peligró terminar arriba. Los empates en casa ante rivales de la zona de abajo y la derrota ante el Unión Adarve encendieron todas las alarmas, pero los verdes reaccionaron bien en la recta final y se plantaron en la fase decisiva una jornada antes del final.

En Nepal

La temporada fue diferente por razones tan extradeportivas como el viaje a Nepal, en plenas Navidades, después de firmarse el acuerdo con la Fundación Lumbini que incluía dos partidos amistosos ante las selecciones de aquel país. Y todo ello, con la anunciada construcción del Gran Buddha de Cáceres en el cerro Arropé. Se llegó a decir que aquel desplazamiento influyó negativamente en la temporada. Desde luego, en el partido ante el Real Madrid no se notó.

Antes de ello, se había eliminado al Córdoba (3-0) y al Girona (2-1) en una increíble trayectoria en Copa del Rey. Absolutamente memorable la campaña, en la que el presidente, Carlos Ordóñez, ha cumplido con creces con lo que había anunciado en una entrevista en este periódico: recuperar la ilusión social de Cáceres por el club. Y en realidad, pese a algún desencuentro puntual y a que el número de abonados no ha sido el deseado (al final se han sumado 2.188, con los más de 400 que se iniciaron antes del partido ante el Madrid), lo vivido ha merecido la pena hasta límites insospechados. De eso no le cabe duda a nadie en el complicado mundo particular del decano extremeño, que vivió en una nube.