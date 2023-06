Un día feliz con final aciago para la afición del Cacereño

Las de la calle Caleros y también las de caminito llano. En la onubense Plaza de las Monjas sonaba El Redoble como himno de ‘guerra’ de la afición del Cacereño. «Que sí, joder, que vamos a ascender», se escuchaba cada poco tiempo. Aún no eran las dos de la tarde y la marea de camisetas verdes se había apoderado de ese punto de la ciudad. Cuatro horas antes, decenas de aficionados se montaban en el autobús con ganas vivir algo grande, un momento histórico. Pero el destino se lo volvió a negar.

El Gallo Negro, un garito de la céntrica plaza onubense, se convirtió en cuartel general de la afición verde. Era el color que allí reinaba. Había alguna camiseta albiazul, pero ahí eran minoría. El punto de reunión de la afición local, infinitamente más numerosa, como se vio a la llegada al estadio, estaba en otro punto de la ciudad.

«La, la, lalalá, Ca-ce-re-ño; la, la, lalalá, Ca-ce-re-ño...». Los cánticos no paraban. La fiesta se animaba con unas invitadas improvisadas, cuatro chicas de un pueblo de Huelva de despedida de soltera. «No se casa», le gritaban con guasa los aficionados del CPC, que no solo habían viajado desde Cáceres. Los había de Salamanca, Zaragoza, Sevilla... Sentado alrededor de una mesa con unos amigos observaba la escena Carlos Daniel, que dos temporadas atrás defendía la camiseta del Cacereño y ahora se había apuntado a la fiesta. También tenía ganas de celebrar un ascenso.

«Esta noche me he soñado que el primer gol lo va a meter Samu Manchón», contaba Siso Blanco, histórico seguidor del Cacereño. «El segundo lo marcará Solano, que se va a destapar y ser el mejor. Después, el Recre marcará uno, pero subiremos nosotros». La primera parte de su pronóstico se cumplió, la tercera también. Las otras dos no.

Unión entre aficiones

«Decano te quiero...», seguían cantando los ultras verdes, una canción que podía confundir en la casa del decano del fútbol español, un Recre con más de 133 años de historia a sus espaldas. La sintonía entre aficiones era buena. Seguidores de uno y otro equipo se saludaban. Se habían conocido una semana antes en Cáceres.

El buen rollo continuó camino del Nuevo Colombino. La afición del Cacereño se hacía notar y el kilómetro y pico que separaba la Plaza de las Monjas del estadio lo hicieron cantando, sin parar. Esos himnos de su equipo se diluyeron en los alrededores del campo del Recre. Ahí ya sí la mayoría de elásticas blanquiazules era abrumadora. Pero unas y otras camisetas se mezclaban esperando la llegada de los autobuses de sus respectivos equipos. Llegaron, algunas palabras feas para los jugadores del Cacereño, y todo el mundo a ocupar sus asientos.

El grito fue atronador cuando saltaron los jugadores del Recreativo a calentar. Después lo hicieron los del CPC entre pitos y también los ánimos de su afición, que no se amilanaba y se hacía notar. Junto a ellos se pusieron a calentar los pupilos de Julio Cobos. Como si necesitasen un último chute de energía para afrontar lo que tenían por delante.

La afición del Recreativo dedicó una bonita afición a la del Cacereño cuando la megafonía del estadio les agradeció la visita a su «bonita ciudad».

En algunos momentos, cuando eran los suyos los que ganaban gracias al gol de Samu Manchón, eran sus canciones, la de los hinchas del Cacereño, las que sobre volaban el Nuevo Colombino. Después, cuando la balanza se igualó, dominaban las 20.000 gargantas albiazules sobre las de esos 800 valientes que no se rindieron en ningún momento y empujaron hasta el último suspiro de la prórroga. Pero no pudo ser. «Estamos acostumbrados», escribía uno en un grupo de whatsapp.

El árbitro pitó el final y el campo empezó a llenarse de aficionados del Recre, deseosos de celebrar con los suyos. Mientras, los jugadores del CPC estaban en el suelo, hundidos, hasta que su gente los levantó y los llevó junto a la parte de la grada que habían ocupado. El esfuerzo había sido titánico y había que agradecerlo. Así lo hicieron con cánticos a los que incluso se sumaron algunos seguidores del club de Huelva.

Al final, los seguidores del Cacereño acabaron gritando el nombre del rival y los del Recre respondieron con el mismo gesto. Reinó el fútbol, reinó el deporte. La comunión fue total.