El Cacereño quiere renovar primero a Bordallo y después a Cobos

Primero Francis Bordallo y después, salvo sorpresa, Julio Cobos. El plan del Cacereño de cara a la próxima temporada es intentar llegar a un acuerdo con el director deportivo, algo que está previsto tratarse este miércoles, y encomendar el nuevo proyecto a éste. Bordallo, a su vez, confiará en seguir con el entrenador verde de las últimas cuatro temporadas. Cobos tendría en su mano la decisión. En el club le contemplan como primera opción. En lo social, la entidad tiene también algo claro: la campaña de abonados se quiere empezar esta misma semana.

La entidad que preside Carlos Ordóñez quiere maniobrar rápido para tratar de aprovechar la dinámica positiva del club en los últimos meses a todos los niveles, pese al mazazo de quedarse a punto del ascenso a Primera Federación tras el insuficiente empate en Huelva el domingo.

«Trabajo, constancia y perseverancia fue lo que mi padre me inculcó, así nací y así me moriré. Son días muy ‘jodidos’ para toda la familia del Cacereño, pero no voy a dejaros solos y desde ya a planificar la nueva temporada. Esta familia tiene que seguir creciendo y os necesitamos», ha escrito en su cuenta de Twitter el dirigente del decano extremeño.

En principio estaba previsto establecer los primeros contactos con Francis Bordallo este martes, pero fuentes del club afirman que finalmente ha tocado liquidar a la plantilla para que cada uno se marchara a sus respectivos destinos. Buena parte de ellos interesarían, en principio, para el nuevo proyecto. Siempre sobre el papel, no se quiere hacer un plantel prácticamente nuevo, como ocurriera la pasada campaña. Aun así, este año se ha saldado con éxito, pese a la revolución que supuso tanto cambio.

La idea de confiar en Bordallo llega precisamente por la credibilidad que le ha dado la confección de las dos últimas plantillas, en conexión con su amigo Julio Cobos. Los resultados (dos fases de ascenso) les avalan. Ahí va a tener «carta blanca y se va a confiar en él», dicen desde dentro del club. «Nos ha demostrado fidelidad», insisten. De eso no hay duda alguna.

Credibilidad

Si el director deportivo no continúa todo daría una vuelta de tuerca, pero no se esperan sorpresas. Quizá se abra algún interrogante con Cobos, pero realmente no seguiría si tuviera otro proyecto superior en posibilidades al actual. La figura del técnico ya está escasamente cuestionada entre los aficionados, más bien justamente lo contrario, especialmente tras lo realizado esta campaña, también con lo ocurrido en la Copa del Rey.

De la plantilla hay jugadores que podrían continuar por partidos jugados u otros conceptos, pero esto está por ver. Desde el club trasladan que todos tenían firmado una sola temporada, como ocurre con Bordallo y Cobos.

Mientras tanto, para los próximos días, «si se puede esta misma semana», está previsto el inicio de la campaña de abonados. Se quiere, al menos, conservar la cifra con la que ha terminado la temporada, exactamente 2.188, todo arrastrado por lo ocurrido por el duelo de Copa del Rey ante el Real Madrid. Se empezó la campaña con 1.433.