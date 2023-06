"Si queremos hacer algo grande, hay que llegar a 3.000 abonados"

Es el empresario Juan Miguel Olmeda Rubio, conocido por todos como ‘Guelo’ (Guadalupe, 19 de junio de 1977) el hombre clave de la estructura del día a día del Cacereño como mano derecha del presidente, Carlos Ordóñez. En esta entrevista, el vicepresidente y secretario verde repasa las claves del momento que vive la sociedad anónima deportiva, apuntando a la ambición de llegar a los 3.000 abonados como clave para el futuro. Del mismo modo, dice que Julio Cobos «es el mejor entrenador» para el CPC y asegura que no hay inversores ni venta de la entidad a la vista.

-Como ‘segundo’ de a bordo del consejo de administración del Cacereño, ¿qué sensación le queda de lo ocurrido en Huelva?

Nos tenemos que quedar con lo más bonito que vivimos: el desplazamiento de los aficionados, que ha sido uno de los mayores de la historia del Cacereño. No nos esperábamos que fuese tanta gente por el horario y domingo que era. En lo deportivo, una sensación no mala, pero sí de quedarse con la miel en los labios. El ascenso lo tocamos durante muchos minutos. El Recre no nos llegaba, controlábamos el partido, dominábamos, tuvimos varias ocasiones… al final, en frío y a toro pasado, estás jodido porque pudimos conseguirlo. Al final, sabemos cómo es el fútbol y tenemos que seguir luchando. Vamos a sacar la campaña ya esta semana.

¿Se esperaba este año?

Como dijimos cuando empezamos la campaña del pasado año y los jugadores que tuvimos que fichar tras 16 bajas para 16 fichajes, nuestro objetivo era mantenernos y salvar la categoría. Una vez que va avanzando la temporada, vemos que tenemos posibilidades de meternos en ‘playoff’. Pasamos una mala racha para llegar ahí, tuvimos un bajón, pero después empezamos a jugar bien al fútbol y a ganar. Al final nos lo creímos. Una vez metidos en el ‘playoff’ sabes que puede ocurrir cualquier cosa. Llevamos dos años casi seguidos, ante el Villanovense y el Recre, que nos dejan fuera por el tema de la clasificación en liga regular. Es una pena.

¿Puede ser subir la temporada que viene el objetivo dadas las expectativas creadas?

Lo que queremos es enganchar. Todos sabemos que el Cacereño tiene que tener una buena masa social. Si tenemos más masa social se puede hacer un gran equipo, pero necesitamos la ayuda de los cacereños. Al final todos los que están arriba es porque tienen una gran masa social. Nosotros estamos contentos con lo que somos porque vamos creciendo poco a poco. Este año estamos cerca de los 2.200 abonados. Eso tampoco es para estar ahí, jugando los ‘playoff’ y dos temporadas seguidas por conseguir el ascenso a Primera Federación. Tenemos una lacra muy importante, que es el estadio. Se nos van casi 200.000 euros entre luz y el resto de gastos. Nuestro presupuesto, por esto, es un poco surrealista. Lo que queremos es más masa social, igual que hemos hecho con la cantera: de tener 70 niños al llegar este año hemos tenido 314-317, no me acuerdo exactamente. Ahora tenemos en preinscripción 500. Vamos a superar creo que los 550.

Económicamente, el club ha ingresado mucho dinero esta temporada. Habrá sido el primero con superávit desde que llegaron…

Sí. Todo el mundo conoce esto con datos oficiales y realistas. Hemos tenido bastantes ingresos, pero también esos ingresos se han ido la mayoría a la lacra que había. De hecho, la última reparación que hemos hecho en tribuna ha costado entre 75.000 y 85.000 euros. Nuestro campo es una pequeña casa, pero multiplicada por mil: pones el parquet en tu casa y te vale 1.000. Lo pones en el Príncipe Felipe y te vale 100.000. Económicamente el club está saneado, bien, pero necesitamos la masa social para poder avanzar.

Como persona más cercana a Carlos Ordóñez, el presidente, ¿cómo le ve? Hace unos meses ya expresó en una entrevista en este diario que estaría dispuesto a tener un socio al frente del club. Ha habido incluso rumores en ese sentido en los últimos días. ¿Lo habrá pronto?

Lo dijo, cierto, pero de momento no le he vuelto a escuchar nada. Estamos sacando el club adelante de momento. Todo el que venga a sumar al proyecto bienvenido sea. Eso ya sí que es muy personal suyo: de que necesite o no a alguien. En los últimos años no se ha tenido a nadie y el club ha estado bien posicionado, tanto institucionalmente como en lo deportivo. No quiero decir que no venga nadie o que el presi tenga a alguien que le pueda venir bien, pero evidentemente sin nadie se está sacando para adelante.

¿Se ha pensado en vender el Cacereño, ahora que está saneado?

Es obvio que está totalmente saneado. Están los terrenos del estadio sin carga, se encuentran muy bien situados, no céntricos, eso sí. Al final un club en esta situación, con los terrenos y en Segunda Federación, vale bastante dinero. De momento no hemos pensado en vender, no hemos comentado nada. Esto es una industria del deporte, que hay que meter ingresos, gastos. Esto es una sociedad anónima deportiva (SAD), no es una oenegé (ONG), que se alimenta. Es una industria que, si va mal, hay que dejarla. Gracias a Dios hemos saneado el club. Han ayudado mucho, por supuesto, el Real Madrid y el Girona, pero también el trabajo que estamos haciendo todos los días. Estamos muchas horas.

¿Qué hará Julio Cobos? ¿Aceptará la renovación? ¿Usted que cree, como persona tan cercana a él que es, que seguirá?

Es el mejor que podemos tener en esta categoría. La oferta la tiene. Vamos a tener una reunión con él y a mí personalmente me gustaría que siguiera. Es el mejor. Ahí están sus números desde que llegó: primer año jugó los ‘playoff’ y no ascendimos ante el Villanovense porque pasó ahí una cosa que todos sabemos; el segundo subimos; el tercero se metió en ‘playoff’ y en éste qué temporada: Córdoba, Girona, Madrid… Nepal, unos ‘playoffs’ de infarto, en Valencia, en Huelva y el equipo ha dado la talla. Cuando reflexionemos y tomemos un tiempo de descanso, pensaremos en lo que habéis dicho desde vuestro medio: si no la mejor temporada de la historia, de las mejores.

¿Cree que se ha sido injusto con Julio Cobos?

Es más fácil cargarse a un entrenador que a un equipo entero. Todos le conocemos: es muy sensato, no tiene redes sociales, no quiere saber nada de ellas, pero a mí personalmente me ha hecho daño cuando aficionados le han criticado. Cualquier entrenador quiere lo mejor para su equipo y Julio lo ha demostrado. Se le ha criticado mucho por las rotaciones, por sus planteamientos, que si juega muy defensivo… yo no lo veo así. Se ha dicho, pero yo he visto cómo tiene a dos delanteros y todo el equipo para adelante en el Príncipe Felipe. Son opiniones a respetar, pero la mía es distinta. Ahora parece que se tiene otra imagen, pero porque ha entrado la pelota. Si no llega a entrar en ‘playoff’ para mí Cobos seguía siendo el mejor. Su trayectoria todos la sabemos. Es un trabajador nato, está todo el día en ello, que le han quitado a 16 tíos y que ha tenido que hacer funcionar a una plantilla nueva. Son buenos, pero él los ha hecho superbuenos a muchos.

¿Cuál debe ser la cifra de abonados acorde con el club de ese ‘espíritu de Huelva’?

Esperemos que cale. La ciudad ha despertado. Estamos muy contentos. Tenemos una ilusión muy grande. Si queremos hacer algo grande, tenemos llegar a los 3.000 socios. Cáceres ha demostrado que quiere fútbol y le gusta el fútbol, no la gente que se apunta a los grandes momentos. A Huelva la gente fue y nos acompañó. Creo que fueron más de 900 personas al final porque se compraron muchas entradas online. Un domingo a las ocho de la tarde, con el lunes habiendo cole, ver incluso a los niños ahí en el campo… eso me ha creado una ilusión muy grande, con más ganas de seguir trabajando. Yo esto no lo he vivido nunca.

¿Seguir con Francis Bordallo en la dirección deportiva es una garantía de éxito?

En mi opinión sí. Por eso le ofrecimos renovar. Francis Bordallo, desde que llegó, cada jugador que ha tocado, lo ha convertido en oro, por así decirlo. El presupuesto que tenemos y elegir esos jugadores y dar con la tecla en cada posición (siempre hay alguna excepción) quiere decir algo. Ojalá se pueda quedar la mayoría. El bloque es muy bueno. Yo me quedaría con muchísimos. 14-15-16 jugadores. Son todos muy buenos. El problema es que algunos se van a revalorizar. Ese es el problema. Por eso queremos una masa social muy importante, para poder competir con otras ciudades y clubs.

Personalmente, ha realizado un máster en administración y gestión deportiva. ¿Se cree capacitado para tomar buenas decisiones en el mundo del fútbol?

El fútbol es una industria, una empresa, como he comentado antes. El máster me ha ayudado mucho. Llevo desde muy pequeño, desde los 18 años, en la calle de autónomo montando empresas, y de momento no he cerrado ninguna. Todas han funcionado y se sostienen. Incluso creciendo. Alquilé un local en Guadalupe y ya es mío. Al final, dicen que tienes que tener suerte, pero el trabajo y la constancia son importantísimos. Y esto en el fútbol es así. En el máster hablamos mucho de esto. Por eso tenemos que hacer muchas cosas. El estadio no solamente tenemos que abrirlo cada 15 días, sino muchas veces cada semana. Entre limpieza y partidos cada 15 días es gastar dinero, y a mí eso no me gusta. Me gusta hacer caja. Tenemos que tener un complejo, tenemos que hacer ocio nocturno, diurno, conciertos…

¿Hay que olvidarse ya, al hilo de esto, del megaproyecto?

Habéis informado desde vuestro medio en más de una ocasión y todo es cierto. Tanto el presidente de la Junta como el director general de Deportes saben que estaba todo muy avanzado y que a ellos les gustaba la idea. Estamos esperando el tema del ayuntamiento y la Junta. Seguiremos peleándolo. Lo ven viable. De hecho teníamos mucho avanzado de ese megaproyecto. Los políticos lo saben. Falta el ok definitivo, sí. A lo mejor no hay que hacerlo entero, sino por partes, pero llevamos cuatro años trabajando. Se lo vamos a trasladar al nuevo ayuntamiento y a la nueva Junta. María Guardiola nos conoce. Hay que pelearlo. La mayor parte de la gente sabe que vamos en serio. Salga o no salga, cuando entramos nadie nos conocía y había mucha gente desde la política nos estaba poniendo a prueba y al final lo hemos demostrado en trabajo, como institucionalmente y también en lo deportivo. Un político nos dijo: “sois honestos, trabajadores y no habéis venido aquí a pasar el tiempo y a especular con el Cacereño”. Llevamos un tiempo, una trayectoria y se puede ver cómo estaba el Príncipe Felipe. Y el crecimiento en todo: en el primer equipo, pero también en las categorías inferiores. Estamos orgullosos porque llevemos 4-5 días haciendo pruebas en el estadio y cuando llegas ves cómo parece que es un día de partido hasta arriba de coches y de niños. Vamos a pasar de 500 niños. Eso es muy bueno.