Aurelio ‘Lely’ Gutiérrez seguirá al frente del Coria para los próximos cuatro años. La continuidad del histórico dirigente celeste era un hecho cantado antes de la asamblea extraordinaria del club al no haber una candidatura que fuese alternativa a la suya. El dirigente se propone como principal reto devolver al equipo a la Segunda Federación tras el descenso a Tercera.

Más llamativa fue la otra noticia del día en la cita: la renuncia de Jesús Manibardo a la dirección deportiva tras siete años siendo muy importante en la estructura de los años más brillantes de la entidad.

El presidente intentó convencer a Manibardo hasta el último momento para que continuara. “Hasta la misma mañana habló conmigo para ello, pero lo tenía decidido. Después de siete temporadas hay que descansar”, ha dicho el ya exdirector deportivo a este diario. “Solamente tengo palabras de agradecimiento a la junta directiva, en especial a la figura de Lely, que ha confiado en mí desde el primer día. Hemos estado trabajando codo a codo, igual que con el resto de directivos, incluso quienes no han estado en los últimos años, pero que siempre me han apoyado”.

Ello también lo ha hecho extensivo al director de la cantera, Marcos Rodríguez, “a todos los cuerpos técnicos, a la afición, a los que siempre estaré agradecido porque no puedo quejarme del trato que me han dado todos. He podido trabajar muy a gusto y eso en la dirección deportiva de los clubs no siempre es fácil”.

“Tengo varias cosas en mente, pero de momento voy a parar un poquito”, agregó.