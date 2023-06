Paula Josemaría y Ari Sánchez, superlativas en Francia

El Human French Padel Open disputado en Toulouse se une a la lista de títulos conquistados este 2023 por Paula Josemaría y Ariana Sánchez. Son ya ocho, uno más que los sumados en todo 2022 y el circuito World Padel Tour aún tiene por delante este año once torneos más, con el próximo, el Barceló Valladolid Master, ya en marcha.

Paula y Ari están superlativas, imparables, cada vez más asentadas en la cúspide de los rankings WPT y Race 2023. En Toulouse, en una maratoniana final de más de dos horas y media, se impusieron 6-1, 4-6 y 7-6 (1) a Beatriz González y Delfina Brea, una dupla cada vez más sólida, más guerrera y que les puso en muchos apuros, aunque a la hora de la verdad, en el tie break final, no les tembló el pulso a las número uno, demostrando con un contundente 7-1 porqué son en este momento las dominadoras absolutas del pádel femenino.

Vigo, Marbella, Viena, Málaga, Cascais, Suecia y Comunidad de Madrid. Esas fueron las siete pruebas que la extremeña y la catalana se apuntaron en 2022. Especialmente brillantes estuvieron después del parón veraniego, con tres títulos consecutivos. Después, en las cinco siguientes citas, solo rozaron la gloria siendo finalistas.

Pero el 2023 está siendo el año del boom definitivo de Josemaría y Sánchez. Iniciaron el curso apuntándose el primer torneo, Abu Dabi y, tras un pequeño bache en la gira sudamericana, han ido de éxito en éxito, ganando siete de los ocho torneos disputados:Reus, Granada, Bruselas, Vigo, Viena, Marbella y ahora Francia, una cita en la que el año pasado fueron finalistas.

La final francesa

El duelo para conocer a las campeonas de Francia arrancaba con dominio absoluto de las número uno, que de inicio quebraban el saque de sus rivales y se apuntaba el suyo (2-0). Estaban Ari y Paula dos escalones por encima de Delfi y Bea, que aunque evitaron un segundo break consecutivo, no fueron capaces de frenar el vendaval de golpes que desplegaron la moralejana y la reusense. Fue un paseo el primer set, que se apuntaron con un contundente 6-1.

La final apuntaba a otro partido rápido, pero Brea y González, en clara progresión ascendente, no estaban por la labor de bajar los brazos. El cambio de guion fue completo. Como si fuera un partido nuevo, Delfi y Bea reaccionaban y rompían en el tercer juego para poner el 1-2 a su favor. Las Superpibas empezaban a encontrar sensaciones y daban un paso al frente que se reflejaba con otro break de distancia (1-4). A pesar de la insistencia de las uno y la consecución de un quiebre (2-4), no sería suficiente para alargar la segunda manga. 4-6 para Brea y González, que mandaban la gran final al tercer episodio. No podía haber más emoción en un abarrotado Palais des Sports Andres Brouat.

Ari y Paula arrancaban dominando en pista el tercer asalto y en el segundo juego desaprovecharon dos bolas de break (1-1). Hubo que esperar hasta el sexto servicio para vivir la primera ruptura de esta manga, que caía del lado de las número uno (4-2). Consolidaban lo conseguido (5-2) y la final parecía encaminarse a sus últimos golpes, pero Delfi y Bea no tenían intención de que así fuera. Ganaron los dos juegos siguiente (5-4) y llevaron el partido hasta el tie break. Ahí, Josemaría y Sánchez firmaban una gran muerte súbita en la que no daban opción a sus rivales: 7-1 para llevarse el título con un 6-1, 4-6 y 7-6 final.

La victoria permitirá a la extremeña y la catalana distanciarse aún más en ambas clasificaciones, pues sus principales perseguidoras, Gemma Triay y Alejandra Salazar, sumarán muchos menos puntos que ellas. La primera perdió en semifinales en Toulouse, mientras que la segunda está lesionada y no volverá a jugar, previsiblemente, hasta después del verano.