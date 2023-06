El reto para crecer de Ana Belén Palomino

Un cambio para seguir creciendo. Esa ha sido la principal motivación que ha impulsado a Ana Belén Palomino (Cáceres, 1996), guardameta de balonmano, a cambiar de equipo, cerrando una etapa que ha durado cuatro temporadas con el Rocasa Gran Canaria para abrir una nueva en el Club Balonmano Porriño.

El Porriño es un club en crecimiento y eso es uno de los factores que más la atrae. Hubo interés de otros equipos, pero su decisión no fue difícil. «La oferta del Porriño me gustó mucho, tienen un proyecto con chicas súper jóvenes. Además, me llamó directamente el presidente, Abel (Estévez), que fue quien me llevó a la selección, para mostrarme el interés y después también se puso en contacto conmigo el entrenador. Lo vi todo muy sano, me gusta el ambicioso proyecto de este club. Quieren mejorar lo que están haciendo, meterse en Copa de la Reina, en competiciones europeas».

El conjunto gallego ha cerrado la última liga en quinta posición (el Rocasa fue tercero). «Han hecho una gran temporada», dice Palomino, que ya piensa en el próximo curso en terminar por encima de su exequipo.

Sentía también que había terminado una etapa y tocaba abrir otra. Sus estudios en la Universidad de Las Palmas han terminado estos días (Educación Primera en la especialidad de atención a la diversidad) y «ya nada me ataba a las islas». Además, con ella eran tres las porteras en el Rocasa después de la recuperación de Silvia Navarro y la llegada el pasado mes de noviembre de Lourdes ‘Lulú’ Guerra.

Crecimiento

La nota en tierras canarias es, sin duda, «alta». Allí ha ganado dos títulos, la Supercopa de España en la temporada 2019-2020 y la EHF European Cup en la 2021-2022. La de ahora es una Ana Belén muy diferente a aquella que en la antesala del verano del 2019 fichó por el campeón de la División de Honor Femenina (Liga Iberdrola). «He cambiado mucho y en todos los sentidos: personal, deportivo, académico. Solo estar rodeada de jugadoras de primer nivel ya te hace aprender», dice la portera de balonmano ‘nacida’ en el Paideuterion.

Los cuatro años en el Rocasa han sido de crecimiento continuo, «especialmente este último», dice ella. De Silvia Navarro, leyenda de la portería del balonmano español, ha aprendido, aunque sobre todo ha evolucionado junto a Lulú Guerra. «Hemos cuadrado súper bien y nos hemos ayudado mucho. Además, de una forma siempre muy sana».

En su cabeza sigue estando la selección, pero ser una de las guerreras de España no depende solo de ella. Por eso no se obsesiona. «Yo trabajaré para mi club e ir después con la selección es un premio». Quizás en el Porriño puedajugar más minutos y explotar todo su potencial.

Algún día también le gustaría jugar fuera de España, «vivir alguna experiencia en el extranjero, donde el nivel del balonmano femenino es mucho más alto que aquí».

De momento, lo que ha hecho es «volverse a España», como dice su abuelo, al cambiar el Rocasa por el Porriño. Y lo hace para crecer junto al conjunto gallego, un punto en el que se acuerda del talante de uno de sus primos, «casi un hermano», Carlos Pizarro, que entrenará al Arroyo de Tercera Federación de fútbol la temporada 2023-2024. «Siempre ha tenido muy claro que quiere ser entrenador y, siempre que cambia, es para crecer. Yo quiero hacer lo mismo que él».

Balonmano extremeño

En Cáceres, donde Ana Belén Palomino descansa estos días, no podía faltar la reunión con «don» José Arellano, histórico director deportivo del Colegio Paideuterion, ni tampoco las visitas al campo que tanto le gusta. «A mi padre le he hecho sembrar patatas», cuenta. Porque ella, más que de Cáceres o de Miajadas, se define de campo.

Su rostro, risueño en todo momento, se vuelve un poco más serio cuando se le pregunta por el balonmano extremeño. «Creo que está peor que cuando yo me fui», dice con resignación. «Me gustaría buscar alguna forma de ayudar, pero nunca sé cómo puedo hacerlo».

En continuo contacto con la gente del Padu, dice que las niñas están motivadas, pero que la falta de ayudas, de patrocinadores, hace que en muchos momentos no puedan competir. Seguirá pensando cómo hacer para que el balonmano extremeño mejore, pero a partir de este verano lo hará desde Porriño. Ha cambiado el sol de Canarias por la lluvia de Galicia. Pero, ante todo, está feliz.