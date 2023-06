El Cacereño mantiene la puerta de salida abierta: Traoré no sigue

Poco a poco, con cuentagotas, el Cacereño va comunicando los jugadores que no seguirán en la plantilla de Julio Cobos la próxima temporada. De momento se van anunciando esos futbolistas con los que no contaba el técnico. Hay otros que sí interesan y a los que se han hecho ofertas de renovación, aunque de momento no hay novedades.

Lo que sí confirmó el Cacereño este martes es la cuarta baja. No seguirá en el conjunto verde Ousmane Traoré, un central que ha tenido un protagonismo intermitente en la pasada campaña, en la que jugó algo más de 1.200 minutos, la mayoría en la primera vuelta. Marcó incluso un gol, al Leganés B en el Príncipe Felipe (2-1) en la jornada 6. La salida del defensa de Costa de Marfil se une a las del portero Iván Moreno, primera baja en anunciarse, y a la de los centrocampistas Ruyman y Víctor Segura, este último un fichaje invernal con una presencia mínima en el tiempo que ha vestido de verde. "Si queremos hacer algo grande, hay que llegar a 3.000 abonados" Por otro lado, la campaña de abonados del Cacereño marcha a buen ritmo. Este martes ya se habían superado ampliamente los 200. «La temporada pasada tardamos más de dos semanas en superar esa cifra», dice el club en sus redes sociales. Además, desde ayer por la tarde se pueden adquirir los abonos en el estand del Ruta de la Plata además de en las oficinas del CPC.