Guillermo Gracia, joven deportista de 19 años entrena y compite en inclusión junto a nadadores sin discapacidad, donde se siente «como uno más». El nadador cacereño, patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, tiene un palmarés repleto de premios nacionales e internacionales, además de varios récords del mundo en diferentes estilos de natación dentro de la categoría adaptada para personas con discapacidad intelectual.

¿Cómo estás después de los éxitos del último campeonato?

Me siento muy contento y muy orgullo de mi último campeonato (’Virtus Global Games’, que son los campeonatos del mundo natación adaptada, celebrados en Vichy, Francia). He conseguido 10 medallas, siendo 5 de oro, 4 de plata y 1 de bronce, y también 5 récords de España y 2 del mundo en relevos.

-¿Cumpliste los objetivos que te habías marcado?

Sí, he conseguido mi objetivo principal, que era bajar de 30 segundos en la prueba de 50 metros libres.

¿Qué se siente cuando al volver a casa te dan un recibimiento como el que has tenido?

El recibimiento que me han hecho mis compañeros del Club Natación Los Delfines, ha sido muy bonito y especial para mí. ¡Ha sido una locura! No me lo esperaba. Yo iba a entrenar y me he encontrado a todos con los globos rojos. Me he emocionado, me quieren mucho. Y estaban compañeros de todas las edades, desde infantiles hasta masters, incluso mi hermano.

¿Qué objetivos quedan para Guillermo Gracia hasta final de año?

La temporada con FEDDI (Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual) ha terminado ya, estoy compitiendo a nivel federativo. Me queda entrenar mucho y competir en un trofeo en Mérida.

¿Hay tiempo para unas vacaciones en familia este verano?

Sí, en agosto hemos reservado un apartamento para ir a la playa en familia. También iré unos días al pueblo y al campo de los abuelos. Otra actividad que haré este verano es ir a un campamento inclusivo de baloncesto.

¿Qué te gusta hacer cuando no estás entrenando o estudiando?

Es poco tiempo el que me queda después de estudiar y entrenar, pero me gusta jugar al baloncesto con mis hermanos, y ¡las enchufo todas!. También juego a la PlayStation, al juego de baloncesto NBA 2k23, y al fútbol. Otra cosa que me gusta hacer es salir con mi amigos y con mi familia, que solemos ir a comprar ropa y a comer.

¿Es difícil compaginar todo: estudios, natación, ocio…?

No es difícil hacer todo, estoy acostumbrado y me organizo muy bien, aunque hay veces que es muy cansado y cuesta.

¿Qué supone para ti formar parte de los deportistas patrocinados por la FJyD, junto a otros como Alberto Ginés, Paula Josemaría, Kini Carrasco, Miriam Casillas…?

En la Fundación Jóvenes y Deporte somos una familia de deportistas de alto nivel, como Alberto Ginés, y me siento muy orgulloso y me encanta seguir formando parte de esta familia.

¿Cuál es el entrenamiento o ejercicio que más te gusta y cual el que menos?

Fuera del agua, los ejercicios que más me gustan son correr y hacer pesas, y los que menos son las abdominales, porque duelen y cansan mucho. Y en el agua, con mi entrenador, Sergio Mogena, me gustan todos los ejercicios, menos los específicos de pies.

¿Cuidas la alimentación? ¿Qué es lo que más te cuesta en ese sentido?

Cuido bastante mi alimentación, aunque algún día apetece tomarme una hamburguesa, pero no puedo. Normalmente como patatas cocidas y aplastadas con carne o con pechuga de pollo, muchas verduras e hidratos de carbono, como arroz y pasta. Dulces no suelo comer, aunque me encantaría. A veces, después de un campeonato puedo comerme una palmera, pero poco, para no pasarme.

¿Qué recomendación harías a chicos y chicas en tu misma situación que no saben si empezar a hacer deporte o no? ¿Qué te ha aportado a ti?

Es bueno hacer deporte, ya que mejora la salud y la fuerza en general de las personas. Yo invito a todo el mundo a practicar deporte. A mí lanatación me hace sentir contento y me lo paso muy bien con mis compañeros y amigos. El deporte de alto rendimiento es muy duro y complicado, pero compensa, porque soy feliz haciendo deporte. A mi el deporte me ha permitido a conocer a muchos amigos y compañeros diferentes. También he podido viajar mucho, como Vichy (Francia), Australia, y muchos sitios más. En parís 2024 son los Juegos Olímpicos, pero es imposible llegar, pero si en Los Ángeles 2028, mi categoría, que es la S15, se incluye en las paralimpiadas, me encantaría estar presente y que me acompañara mi familia. Aprovecharía para ir a un partido de la NBA con mi hermano Mauro, me encanta el baloncesto.