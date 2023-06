El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura confirmó su primer fichaje de cara a la nueva temporada. Tras las renovaciones de Celia García y Laura Chahrour, llega nueva Josephine Filipe (Coimbra, Portugal, 10-11-1995), una alero de 1,77 de estatura que también puede actuar como ala-pívot.

Tiene experiencia en la Liga Femenina Challenge, donde ha jugado tanto con el Osés Construcción Ardoi como con el Domusa Teknik ISB Iraurgi, donde promedió la pasada temporada 12,4 puntos, 5,2 rebotes y 1,1 asistencias en 30 partidos para 10,8 de valoración. Llegó a España procedente del Benfica. Es fija en las convocatorias de la selección de Portugal, llegando a participar en los partidos de clasificación para el Eurobasket en sus ediciones de 2019, 2021 y 2023.

“He elegido el Al-Qázeres, porque me encanta el club desde que he jugado contra ellos en Challenge. Me gusta muchísimo el proyecto y siempre me han hablado muy bien de Cáceres”, asegura, en declaraciones distribuidas por el club. Añade que puede aportar “más físico al equipo, defensa, energía y tiro exterior y que está "súper ilusionada y ansiosa por empezar a trabajar”.

Además de Filipe, Celia García y Laura Chahrour, Jesús Sánchez también cuenta con Sira Hisado y Mabel Galiana, con contrato en vigor, y sigue trabajando en la configuración de la plantilla.