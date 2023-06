Luis Aguado no acepta la oferta de renovación del Cacereño

El Cacereño pierde otra pieza importante de la temporada que acaba de concluir. Luis Aguado, el lateral derecho titular, no ha aceptado la oferta de renovación por parte del club, que da por cerradas las negociaciones al dar las gracias públicamente al jugador por los servicios prestados y desearle suerte de cara al futuro.

No es el mismo caso que el de José Martínez, fijo en el centro de la defensa, sobre el que no se hizo el mismo matiz de que se le hubiese presentado una oferta. Todo hace indicar que no fue así en su caso, no como con Luis Aguado, que contaba con el visto bueno tanto del entrenador, Julio Cobos, como del director deportivo, Francis Borrallo.

Su temporada ha hecho que probablemente se revalorice, siendo uno de los futbolistas con mayor número de minutos totales, 2.756 en los 36 partidos sumando liga y Copa del Rey. De todos ellos salió de inicio en 32, ganándole claramente la partida al otro jugador que jugaba en su misma posición, Pedro Ramírez. Se apreciaba además mucho su condición de sub-23.

En los encuentros decisivos de la fase de ascenso también fue titular, marcando el gol del Cacereño en el partido de vuelta de la primera eliminatoria ante el Valencia Mestalla en el minuto 89. Fue su único tanto de la temporada, pero valió poder disputar la final ante el Recreativo. En la pasada también gozó de gran protagonismo (30 partidos y un gol).

Muchas miradas están ahora en qué pasará con los otros dos defensas que han sido los habituales sobre el campo en la recta final: el lateral izquierdo Samuel Gomis, una absoluta prioridad en teoría, y Manolo Molina, que se hizo con el puesto en detrimento de Relu tras pasar buena parte de la campaña en el banquillo.