«Si renovamos a todos los que queremos necesitamos 300.000 euros más de presupuesto»

El teléfono, en modo vibración, no para ni un momento durante la entrevista. Es tiempo de máxima actividad para un director deportivo, como Francisco Manuel Bordallo Pintado (Cáceres, 12 de marzo de 1973), Francis Bordallo, el encargado de esta parcela en el Cacereño por tercera temporada consecutiva. Dice que a este momento hay que llegar con los deberes avanzados, pero reconoce que es imposible tenerlos todos hechos. Le gustaría quedarse con la mitad de la plantilla que se ha quedado a un paso del ascenso a Primera Federación, pero asume que será imposible. Los futbolistas se han revalorizado tras una gran campaña y para retener a todos los que se desea sería necesario tener 300.000 euros más de presupuesta, explica. De momento, hay un fichaje, Deco, y dos renovaciones, Iván Fernández y Karim. En cuanto a las bajas, son siete: Iván Moreno, Ruyman, Víctor Segura, Traoré, José Martínez, Luis Aguado y Alfonso Liceras, los dos últimos tras rechazar la oferta de renovación.

Con la perspectiva que da el tiempo que ha pasado desde que acabó la temporada, ¿cómo la calificaría, qué nota le pondría?

Se ha catalogado de sobresaliente, que es el calificativo que creo que le corresponde. Si hubiésemos puesto la guinda del pastel podríamos hablar de matrícula de honor. Si hubiésemos conseguido el ascenso habría sido una temporada difícilmente superable. Pero la quedo como sobresaliente.

¿Qué sensaciones tenía cuando se marchó de Huelva?

Fastidiado, como no puede ser de otra manera. Me ayudó mucho ver que la gente estaba contenta, porque yo sentía un poco algo contradictorio. En Elda me fui un poco más resignado, porque al fin y al cabo te superaron, no competiste. Fueron mejor que nosotros. Éramos un recién ascendido que se metió en playoff y yo ya daba la temporada por satisfactoria, aunque una vez que llegas quieres más. Pero cuando un equipo te pasa por encima hay poco que objetar. Pero en esta me fui con peor sabor de boca, porque fuimos merecedores de más. Me dolió más, aunque me gustó mucho que la gente disfrutó, lo pasó bien, se identificó con su equipo. Todo eso me animó y me ayudó a que el duelo fuese menor.

¿Hasta qué punto ha estado unida la renovación de Julio Cobos a su continuidad en la dirección deportiva?

Son independientes, pero es verdad que estamos muy a gusto juntos. Yo renové por mí mismo y una vez que renuevo yo, la primera opción es Julio Cobos. No podía ser de otra manera. Creo que tanto el año pasado como este era merecedor de la renovación. El año pasado yo acabé la liga renovado y fue mi primera opción. Este año, una vez que renové, volvió a serlo. Él ha mostrado siempre un interés grande por seguir aquí, ha mostrado su felicidad, que está contento. No ha sido difícil renovarle. Pero yo renové por mí mismo antes de saber si él iba a seguir o no.

La temporada pasada se hizo una plantilla prácticamente nueva, 16 fichajes. ¿Cuáles son los planes para este próximo curso?

Creo que si renovamos a todos los que queremos, necesitamos 300.000 euros más de presupuesto. Y no los tenemos. Con eso digo que no vamos a poder renovar a todos los que queremos. Seguro que no. Espero alguno más que el año pasado, pero no pongo la mano en el juego.

¿Está siendo más fácil hablar con los jugadores este año por la gran temporada del conjunto verde, por toda la visibilidad que ha tenido? ¿Piden más dinero?

Sí, está siendo más fácil, pero no por el tema económico. Tienen mucho más caché los futbolistas que nosotros tenemos que a los que podamos llamar o se puedan ofrecer. Nos están exigiendo mucho más nuestras renovaciones que los que estamos intentando mostrar interés por ellos.

¿Con cuántos jugadores se quedaría?

Tienen oferta de renovación unos diez futbolistas, más o menos la mitad de la plantilla.

¿Plantilla amplia: es decir, se completarán las 22 fichas?

La idea es marcar una ruta parecida a la del año pasado, cuando no gastamos las 22 fichas. Nos quedamos en 20 o 21.

¿Está buscando jugadores específicos, es decir, con nombre y apellidos, o perfiles de jugadores?

Si tienen nombre y apellido es buena señal. Quiere decir que son conocidos y, entre comillas, contrastados. Intentemos que venga ese perfil de futbolistas, que el riesgo sea un poco mínimo. Hay otros futbolistas que tendrán que ser apuestas y ver qué tal funcionan aquí en Cáceres y cómo se adaptan al club.

De momento, la única cara nueva es la de Deco. ¿Qué es lo que más ha gustado de él?

Es un futbolista que engloba muchas cosas. Es un chaval de la tierra, que para nosotros es importante, que ya ha vivido fútbol fuera de ella y que valora mucho el poder disfruta del fútbol en su tierra. Me consta. Además, deportivamente hablando es un centrocampista bastante completo. Tiene esa agresividad y esa intensidad que nos interesa en el centro del campo. Y además tiene buen pie.

Siempre se habla de lo difícil que es conseguir gol…

El gol es complicado. En estas categorías es un poco cuento de la lechera. Si se echa la mirada atrás y se ve los cinco campeones de grupo, son los menos goleados. Entiendo que el gol en categorías superiores es importante, pero en las nuestras es prioritario otras cosas. Hay que ser un equipo equilibrado, un equipo sólido, un equipo rocoso. Y a lo mejor no el más vistoso, que no es precisamente nuestro caso. Nosotros hemos tenido partidos donde hemos desplegado buen fútbol y bonito para el espectador. Pero, lo del gol, es complicado. Es lo que cuesta más dinero, cada vez están más cotizados y va habiendo filtros, más categorías. El jugador de Segunda Federación que ha metido 10-12 goles normalmente puede ser que ya tenga interés por un Primera Federación o un Segunda Federación que le va a dar más que nosotros. Tenemos que ir bajando y ya nos vamos a 5-6-7 goles, que es lo que ha hecho nuestro máximo goleador este año. No estamos descontentos, pero 7 goles en un delantero significan 24 partidos sin hacer gol. Es una crisis, pero es lo que se estila en esta categoría.

Aún no están definidos los grupos de Segunda Federación. ¿Con quién le gustaría estar la temporada 2023-2024?

Lo que quiero es que sea lo más próximo posible a la ciudad y podamos desplegar el máximo de gente visto lo visto en Huelva.

¿Andaluces? ¿Madrileños? No hay mucha diferencia en la distancia.

Esos se van a tener que combinar con alguno más. Si vamos con los madrileños habrá que meter también a los castellanoleoneses o manchegos e incluso los canarios. Deportivamente suenan más fuertes los andaluces, pero luego la realidad puede ser otra. Luego, en Madrid hay mucho campo de césped artificial y a nosotros se nos atragantan. ¿Dónde encontramos el equilibrio? No lo sé. Sea el que sea habrá que competirlo, lucharlo y hacerlo lo mejor posible.

La 2023-2024 será la tercera temporada del CPC en Segunda Federación. En las dos anteriores se partía con el objetivo de la permanencia y se jugó el playoff. ¿Es ya momento de hablar directamente de ascenso/playoff como objetivo?

No. Y explico por qué. Nosotros hemos empezado con el objetivo de la permanencia, pero no hemos acabado con él. Nuestra hoja de ruta tiene que ser la misma. Tenemos que empezar por ahí y luego la competición nos dirá por qué vamos a seguir luchando. Cuando ha llegado el momento de decir que el objetivo era el playoff, lo hemos dicho. Y cuando el objetivo era ascender, también. Ahora, a priori, en qué nos basamos para poner otro objetivo. ¿En presupuesto? No somos los más punteros. Ahora mismo no hay otro criterio para marcar otro objetivo.

Quizás los antecedentes, es decir, dos años seguidos jugando playoff y haberse quedado a las puertas en el último…

Vamos a ser un coco y un equipo a respetar y nos van a meter en ese saco, seguramente sí. Pero tenemos que ir pasito a pasito, arrancando el camino donde he dicho, pero no descarto ponernos objetivos cada vez más ambiciosos. Nos equivocamos si vendemos humo. Y con esto no digo que el Cacereño no vaya a acabar peleando por el ascenso.

Relu, uno de los jugadores que no siguen, sorprendió para bien en los primeros partidos, pero después dejó de jugar y entrar en las convocatorias. ¿Qué pasó?

No pasó nada. No ha habido ningún tipo de problema. En absoluto. El mercado de invierno soluciona muy pocas cosas. Esos futbolistas que llegan vienen de no jugar, de no tener equipo… y la primera impresión con la que llegan normalmente es buena. Tienen un buen momento y luego les va costando. Es una regla general. Y a Relu le fue costando cada vez un poco más. Venía de la inactividad total. Y creo que es un buen jugador, si no fuese así no lo hubiese firmado. Y, como los demás, ha sumado. Pero ahora toca hacer el equipo y no entra en los planes.

¿Cómo quiere tener de avanzada la plantilla para el momento en el que se inicie la pretemporada?

Que quede por hacer lo menos posibles. Somos conscientes de que algo quedará cuando empecemos, alrededor del 20-22 de julio, que fue cuando arrancamos el año pasado. Vamos a intentar tenerla lo más avanzada posible, pero es normal que algo quede.