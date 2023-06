Liberados a través del ascenso con el Eldense

Quitarse la lanza en el pecho que uno tiene del día del ‘Amorebietazo’ en el Nuevo Vivero es misión casi imposible para aquellos que vivieron en las filas del Badajoz aquella tragedia deportiva en primera persona hace dos veranos. Pero el tiempo, en cualquier ámbito de la vida, va curando heridas. Y también ocurre en el fútbol. Al menos una sensación de liberación total sintieron los tres extremeños que el pasado domingo saborearon la otra cara de la moneda en una final por el ascenso al fútbol profesional, esta vez con final feliz.

Los futbolistas Miguel Núñez y Jesús Clemente, acompañados de Antonio Castaño, ayudante y mano derecha del técnico Fernando Estévez, se convirtieron en protagonistas de la vuelta al fútbol profesional de la localidad alicantina de Elda, casi 70 años después. Lo hicieron defendiendo al Eldense en una agónica eliminatoria ante el Real Madrid Castilla que ganaron en la prórroga y en la que tuvieron que remontar en dos ocasiones, una en el partido, y otra en el tiempo extra.

Antonio Castaño, natural de Badajoz, conoció a Fernando Estévez en su etapa en el CD Badajoz. «Sufrimos muchísimo aquella noche del Amorebieta. Fue un golpe durísimo. El peor en mi vida deportiva. Además, aquelló no dejó que tuviéramos una buena salida de Badajoz. Lo recordamos mucho y este domingo, tras el ascenso, nos miramos como diciendo: lo hemos logrado por fin», reconoce el técnico extremeño.

En aquel Badajoz también estaban un prometedor Jesús Clemente y el veterano Miguel Núñez. El primero ha demostrado que tiene un talento natural y ha sido pieza clave durante toda la temporada, especialmente en el partido decisivo en el que tuvo que actuar de lateral derecho. Clemente ha jugado 33 partidos y ha marcado 4 goles. Es muy probable que el Eldense le ofrezca el derecho a debutar en el fútbol profesional.

Miguel Núñez, el de Siruela, ya sabía lo que era ascender con el Albacete, pero la espina del ‘Amorebietazo’ seguía ahí. Ha hecho una temporada soberbia, siendo titularísimo para Estévez en la medular a sus 36 años. Sin olvidar que fue descartado por el CD Badajoz todavía con Oliver a los mandos.

Uña y carne

La conexión entre ambos es muy buena. Núñez vive con su pareja en Elda y, a menudo, invita a su casa a Jesús Clemente. Son uña y carne en el vestuario y juntos se han espantado los fantasmas del pasado en otra final. «Son dos futbolistas tremendos, humildes y profesionales. Lo mejor es conocerles como personas porque son realmente increíbles. De los que merecen la pena», dice Castaño.

El técnico extremeño apostó fuerte por el fútbol pidiendo una excedencia y dejando su puesto como profesor en el IES Zurbarán de Badajoz. «Yo tenía esa vida cómoda, pero el fútbol puede mucho. Lo he apostado todo a una pasión y las cosas han salido bien», reconoce.

Asegura estar abrumado por la infinidad de mensajes que ha recibido en las últimas horas. «Lo que más me ha emocionado es que de los más de 500 mensajes que he tenido, la mayoría son de los mismos que me escribieron tras el batacazo de la noche del Amorebieta. Esa es la gente que está ahí, que sabe que lo importante no es ganar o perder, sino las personas».

El Eldense era un recién ascendido a la categoría, aunque con un proyecto muy ambicioso de la mano del empresario Pascual Pérez, dueño de Finetwork, y que ha puesto mucha carne en el asador para buscar el fútbol profesional.

Dentro del plantel hay caras muy conocidas del fútbol extremeño. Está José Antonio Pardo, exjugador de Extremadura, Mérida y Badajoz y que ha logrado su segundo ascenso a Segunda. Y está Alex Bernal, que estuvo dos temporadas en Mérida, y cuya participación en el choque decisivo ante el Real Madrid Castilla fue clave para el ascenso granota. También está Toni Abad, otro ex del Badajoz.

El Eldense, con más acento extremeño que nunca, está de vuelta. El fútbol, como la vida, siempre da oportunidades.