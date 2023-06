Sexto nombre para el Cáceres Patrimonio de la Humanidad 2023-24. Es Gael Bonilla (Ecatepec (México, 2003), un joven alero de 2,04 con prestigio internacional tras haber pasado por una cantera de tanto renombre como la del Fútbol Club Barcelona. Un dato significativo sobre él es que estuvo apuntado para ser seleccionado en el último ’draft’ de la NBA, pero finalmente decidió retirar su inscripción y esperar un año. Llega al conjunto extremeño de la LEB Oro desvinculado de la entidad catalana.

Bonilla es internacional por México y ahora está con su selección para disputar los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Culmina así una temporada movida para él: la empezó en el filial del Barça, del que se desvinculó amistosamente a mitad de ella para incorporarse a los Capitanes de la Ciudad de México, equipo de la G-League (liga de desarrollo de la NBA). No tuvo el protagonismo que buscaba (20 partidos con 2,6 puntos y 2,7 rebotes en 10,9 minutos) y terminó regresando al club azulgrana.

Hay coincidencia en que tiene un futuro muy prometedor, como demostró con la selección absoluta en 2022, cuando alcanzó los 10,5 puntos, 5,8 rebotes, 3 asistencias y 15,5 de valoración de media en la FIBA Americup. También ayudó a la clasificación de su país para el próximo Mundial, que tendrá lugar entre los próximos meses de agosto y septiembre en Japón, Filipinas e Indonesia. Eso podría retrasar su incorporación a la pretemporada del Cáceres si entra en la lista definitiva.

A Barcelona llegó con 15 años. Incluso debutó con el primer equipo azulgrana en la Euroliga 2021-22 frente al Fenerbahce, aunque su principal trabajo ha estado en el filial, que milita en la Liga EBA. En la última campaña, en seis partidos antes de irse temporalmente a México, despuntó en ella con 14 puntos y 7,5 rebotes en 31 minutos, registros similares a los de la temporada anterior.

TALENTO Y POLIVALENCIA

Aportará «talento defensivo y ofensivo al Cáceres con su polivalencia y destacada altura para su posición», destaca el club en su comunicado. También suele ponerse de relieve sobre él su capacidad de pase e inteligencia sobre la pista.

Este verano Bonilla terminaba contrato con el club azulgrana, que tenía la opción de renovarlo por dos años más. Hace seis días hablaba para As de su situación y dejaba caer en que competición acabará jugando:«ahora estoy con el Barcelona, pero no sé si en un mes esté o tenga que buscar otro equipo. Me gustaría tener equipo antes del Mundial y, luego, sólo priorizar el Mundial para no estar pensando a dónde iré. Prefiero tenerlo todo cerrado antes. Mi prioridad es seguir en España. Con Capitanes quedo bien, pero quiero jugar en LEB Oro. Creo que puedo tener bastantes minutos y ser alguien de peso en el equipo».

En la misma entrevista justificaba su retirada del ‘draft’ porque había dispuesto de pocos minutos en la G-League --uno de los posibles escaparates para la NBA-- y tenía la posibilidad de esperar uno o dos años para entrar en el tradicional sorteo.

Es el segundo jugador de origen latinoamericano que llega este verano tras el base colombiano Hansel Atencia. Las otras dos incorporaciones han sido el ala-pívot Juanjo Santana y el base Pablo Rodrigo, mientras que Vaidas Cepukaitis renovó por dos temporadas y Dani Rodríguez tiene contrato en valor. Las opciones de fichar a RomaricBelemene han bajado en los últimos días, ya que podría seguir en Valladolid.