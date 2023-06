Lucía Fontela renueva su compromiso con el Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura para la temporada 23-24 en Liga Femenina Challenge. Nacida en Vigo el 8 de marzo de 2022, mide 1,77 y está considerada una jugadora versátil que puede ocupar las posiciones de escolta y alero, de "gran capacidad defensiva y despliegue físico en ambos lados de la pista" y que "destaca sobre todo en defensa", destaca el club.

Formada en el Celta Zorka Recalvi, debutó con 16 años en la Liga Femenina 2 con 16 años. En el conjunto vigués permaneció hasta que el pasado verano llegó a Cáceres, donde ha compaginado el primer equipo (4,3 puntos en 20 minutos en pista) con el filial de Primera Nacional.

“En los últimos años, he tratado de ganar confianza en mí juego, esto es algo que el club me ha trasmitido desde un principio. Siempre he luchado y peleado por alcanzar mis objetivos desde el trabajo, y la temporada pasada he conseguido hacerlo con paciencia y tranquilidad”, afirma Fontela. Realiza un balance positivo de su primera temporada en el Al-Qázeres "tanto a nivel personal como grupal" y por eso "en este año tan especial para el club, me gustaría ayudar en todo lo posible a alcanzar los mejores resultados”. Animó a la afición a que acuda al Multiusos para ofrecer un "apoyo extra".

Jesús Sánchez ya cuenta con Sira Hisado, Mabel Galiana, Celia García, Laura Chahrour, Josephine Filipe y Lucía Fontela y sigue trabajando en la confección de la plantilla.