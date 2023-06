El verano es la época donde la mayor parte de los trabajadores cogen sus vacaciones para poder descansar y afrontar de la mejor manera el próximo curso. Sin embargo, esto no ocurre con los responsables de las direcciones deportivas que tras una temporada exigente rápidamente se ponen manos a la obras para confeccionar el mejor equipo posible de cara a la próxima temporada. De esto se está encargando Rafael Ocaña Luque (Córdoba 12/11/1982) quien hasta la fecha ha fichado a dos futbolistas y renovado a siete con su nuevo equipo, el Villanovense. Antes de ser director deportivo, Rafa pasó por el césped jugando con equipos como Córdoba, San Fernando y marchándose al extranjero para jugar en equipos de la liga suiza. Todo un trotamundos del balompié que recala ahora en Villanueva de la Serena después de pasar por la direcciones deportivas de equipos como Villarobledo o su última aventura el Socuéllamos. Por el momento, el cordobés sigue estando pendiente del móvil para cerrar una plantilla con la que espera ilusionar a la afición serona que se llevó una desilusión el pasado curso tras no entrar en la fase de ascenso. Los villanos volverán al césped del Municipal Villanovense el próximo 24 de julio y arrancarán la liga el primer fin de semana del mes de septiembre donde competirán ante clubes de Castilla-La Mancha, Comunidad de Madrid, canarios y algunos de Castilla y León como Numancia de Soria o Gimnástica Segoviana, prácticamente el mismo grupo que la pasada campaña. Asimismo, el nuevo director deportivo del club verdiblanco, que viene a sustituir a Pepe Cuevas, cumple su primer mes en el Villanovense después de que fuese anunciado el 16 de mayo.

¿Cómo ha sido este primer mes?

La verdad que muy bien. Llevo un mes, pero parece que llevo años porque desde la junta directiva con Javi Nieto, el presidente a la cabeza, y con Melchor, el director general que es con quien más contacto tengo, es muy fácil trabajar. Además con Gus tengo muy buen feeling y estamos todo el día enganchados al teléfono. Todos queremos el bien del club y no se trata de una idea individual, si no colectiva y coincidimos la mayoría de las veces.

¿A partir del mes de julio se anunciarán más fichajes?

A día de hoy tenemos 12-13 jugadores en la plantilla, nos faltarían por incorporar a 6-7 más. Tenemos futbolistas que han renovado, pero por temas de contratos hasta primeros de julio no se hará de manera oficial.

¿Y las salidas?

Se producirán más. Hay chicos que tienen ofertas muy importantes y nosotros no podemos igualarlas económicamente. Ellos se han estado pensando ganar menos y continuar aquí, aunque llegará el momento que me digan que han aceptado otras ofertas. Se trata de jugadores que han hecho una buena campaña y los grandes equipos de la categoría se fijan en ellos y es difícil rechazarlos.

¿Cuál es el objetivo que se plantea para esta temporada?

Estoy convencido de que no empezamos de cero. Esto quiere decir que Gus y todo el cuerpo técnico sigue de la temporada pasada y cuentan con casi el 50% de la plantilla del pasado año. Si los jugadores que llegan se aclimatan bien, que creo que sí porque el curso pasado me consta de que el ambiente humano era espectacular, todo irá mucho mejor. Sin embargo esto en otros conjuntos no va a ser posible porque tienen que hacer una plantilla prácticamente nueva. Ahí nosotros creo que tenemos mucha más ventaja.

¿Cómo ve el grupo?

Nos ha tocado jugar contra madrileños, canarios, manchegos y algunos de Castilla y León como el Numancia o la Gimnástica Segoviana que ya estaba en este grupo la pasada temporada. Sinceramente, nosotros somos positivos, nos da exactamente igual el grupo porque vamos a competir en todos. Por otro lado, yo sigo todos los grupos y me parece que el nivel en todos los sitios es fuerte.

¿Cómo están siendo estos días de mercado a nivel personal?

Yo soy una persona muy intensa porque adoro el trabajo que tengo. Tienes que estar al día en negociaciones con otros clubes por si no salen estos jugadores y firmarlos tú, además convencer a los futbolistas para que vengan, marcar los tiempos a los representantes. Al final todo esto se consigue con muchas llamadas de teléfonos, hablar con otros amigos de la profesión porque no solo pides información deportiva, si no que pides información personal. Empiezo sobre las 7:30- 8:00 de la mañana y son la 1:00 de la madrugada y ahí sigo, aquí no hay horario, pero cuento con el apoyo de mi mujer y sabe cuál es la situación. Cualquiera diría que es caótica pero yo lo veo normal porque estas horas que se dedican van al beneficio de mi club, de mi trabajo y mi crecimiento personal.

¿Se fija en alguna persona en especial dentro de este mundo de la dirección deportiva?

Hace tiempo comencé a seguir a Jorge de Cózar, quien ahora está en el Villareal, él es un perfil humilde que poco a poco se fue construyendo su futuro. Además, nosotros tenemos referentes como pueden ser Monchi o Víctor Orta pero estos trabajan con un gran número de personas detrás donde cada uno lleva un país, una liga diferente y abarcan mucho más, por tanto, son muchos filtros los que pasan para firmar a un jugador. A nivel de Segunda Federación solo hay dos o tres encargados de esta función, también contamos con la ayuda de las plataformas que nos permite seguir a un gran número de jugadores.