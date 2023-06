Javi Galán no se moja sobre su posible fichaje por el Atlético

Javi Galán guarda silencio. Al menos en lo que respecta a su futuro profesional. Este viernes, en el acto de clausura de la segunda edición de su campus, solo ha querido hacer declaraciones sobre esta actividad y no ha querido referirse a ningún otro tema. Su futuro más inmediato, con un más que posible fichaje por el Atlético de Madrid en el horizonte, es un tema de interés a nivel nacional. No obstante, el futbolista pacense no ha querido mojarse en ese sentido. «Estoy disfrutando con los chicos y de vacaciones. En estos días me quiero aislar un poco de todo», aseguró el propio Galán.

Cada vez es más habitual ver a jugadores que juegan en las primeras categorías del fútbol nacional organizar sus propios campus. En Extremadura se ha visto en los últimos días el de Pedro Porro en Don Benito o el de Fausto Tienza en Talavera la Real, además de la que gestiona el propio Galán. «Estamos muy contentos. Ya es el segundo campus que hacemos. Esperamos hacerlo todos los años y seguir creciendo. Los chicos han disfrutado y eso es lo importante», comentó. A sus 28 años podría dar el salto a un equipo que esta misma temporada va a jugar Champions y pasar de un histórico como el Celta a uno de los conjuntos más laureados de LaLiga que cuenta con más seguidores tanto dentro como fuera de España. Comenzó jugando de delantero, alternando el puesto de ariete con la media punta y, sobre todo, con la posición el extremo izquierdo. Tras iniciar su etapa de fútbol formativo en clubes como el Don Bosco o el Flecha, posteriormente pasó al Badajoz, y de ahí, puso rumbo al filial del Córdoba para posteriormente acabar jugando para el primer equipo blanquiverde. Su debut en Primera División llegó en las filas del Huesca, equipo que luego cambió por el Celta. Según recogen varios medios nacionales, el acuerdo, que parecía hecho esta misma semana por cinco millones de euros y el traspaso de Manu Sánchez, se va a demorar algunos días más, ya que aún faltan algunos detalles que perfilar para que la negociación entre ambos clubes pueda llegar a buen puerto. Pretemporada con el Celta El Celta, en el que acaba de aterrizar el ilustre Rafa Benítez en el banquillo, tiene previsto iniciar la pretemporada este mismo lunes, donde, a priori, debería estar un Galán que afirmó estar apurando en su localidad natal sus últimos días de descanso. «Estoy aprovechando estos últimos días por mi tierra», declaró. Si su pase no se cierra de forma en los próximos días hacia el Metropolitano, deberá comenzar su preparación con el cuadro vigués a partir de la próxima semana.