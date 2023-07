Candela Galán, la bicampeona polideportiva

En los patios de los colegios suele cumplirse una vieja norma: el niño que es bueno en un deporte suele serlo en todos. Y a veces esto se traslada al ámbito federativo, como ha ocurrido esta temporada en Extremadura con la joven Candela Galán Sánchez, que se ha programado al unísono campeona autonómica en baloncesto y gimnasia rítmica. Todo un prodigio a sus 11 años.

Candela empezó primero en la gimnasia siendo muy cría cuando su familia vivía en Madrid. Ya en Cáceres se integró en el Club Hadar, donde ha participado con tal tino en los Judex base que se hizo con el oro en cinta.

También le llamó la atención el baloncesto, donde saca partido de su elasticidad, aunque tiene que ponerle más dureza. Aunque es alumna, del San Antonio de Padua, acabó jugando para el Colegio La Asunción-Las Josefinas, que logró el título extremeño y con el que recientemente ha participado en el Campeonato de España de minibasket en la localidad gaditana de San Fernando.

Sin elegir... todavía

A la semana entrena en gimnasia tres días, tres horas cada uno de ellos, a las que suma las seis horas y media de canastas con sus compañeras. Por ahora, y sin que se resientan las notas, ha podido compatibilizar los horarios, alternando la concentración individual y la precisión que se requiere en un lado y el espíritu colectivo y la pelea del basket.

De momento, la niña no apuesta por centrarse en uno de los dos deportes, ya que disfruta haciendo ambos. «Es muy políticamente correcta y no se quiere casar con ninguno. Va a seguir haciendo los dos deportes por ahora, aunque me parece que se tendrá que acabar decidiendo por uno de los dos», cuenta su padre, Leonardo Galán.