La zaga del Cacereño avanza en su disolución: ahora se marcha Manolo Molina

El Cacereño tendrá que ir pensando en una defensa prácticamente (o quizás complemente) nueva de cara a la temporada 2023-24. Este sábado informó de que uno de los centrales que acabó como titular la última campaña, Manolo Molina, no continuará.

Es el mismo caso que Luis Aguado, el lateral derecho habitual para Julio Cobos: Molina no ha aceptado la oferta de renovación y buscará otro destino, intentando rentabilizar su buen final de curso, cuando, no sin cierta sorpresa, se hizo con un puesto fijo al lado de José Martínez. Este último tampoco renovará, aunque en su caso no llegó a producirse un ofrecimiento cuando el jugador sí estaba dispuesto a quedarse. Tampoco seguirán los centrales Relu y Traoré y el lateral Pedro.

Molina ha protagonizado una temporada llamativa. En principio parecía partir como reserva en la rotación de los centrales, por detrás de José Martínez y Capa y en competencia con Traoré. Pero empezó jugando de inicio las primeras cinco jornadas... tras las que desapareció de las alineaciones durante un mes.

En el ‘mercado invernal’ llegó Relu, que se hizo rápidamente el sitio en el eje defensivo junto a José Martínez. Pero de repente Cobos volvió a confiar en Molina, apreciado por su físico, contundencia y perfil zurdo. En las dos eliminatorias de ascenso, ante Valencia Mestalla y Recreativo, solo se perdió 15 minutos de los 390 posibles.

Aguado, José Martínez, Manolo Molina... ¿y Samu Gomis? El lateral izquierdo es el único que tiene que resolver todavía su situación. Y es probablemente el jugador que más se ha revalorizado de la plantilla, lo que a buen seguro está haciendo complicada la negociación. Es obvio que interesa, pero no a cualquier precio.