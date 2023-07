El Cáceres no cierra aún la puerta a Kostas Vasileiadis y Lysander Bracey

Hay una pregunta alrededor de la construcción de plantilla del Cáceres Patrimonio de la Humanidad: ¿qué pasa con los tres jugadores que no han sido todavía despedidos públicamente por el club ni tampoco renovados? Son Pablo Sánchez, Kostas Vasileiadis y Lysander Bracey, que están teniendo un trato diferenciado respecto al bloque de los que no seguirán con toda seguridad (Albert Lafuente, Kenny Hasbrouck, Carlos Toledo, Kevin Bercy, Sasa Borovnjak y Julen Olaizola). La respuesta es que Sánchez interesa vivamente, mientras que a Vasileiadis y a Bracey no se les cierra la puerta aún y que se les intente firmar dependerá de otras operaciones.

Son situaciones diferentes que se está manejando a distintas velocidades. Sobre Pablo Sánchez, que ha manifestado públicamente que estaría encantado de continuar, se mantienen conversaciones, a la espera de los derroteros por los que pueda transcurrir su carrera. Hace unos días todo hacía indicar que se desvincularía del Unicaja, club que le cedió al Cáceres la pasada temporada. Su rendimiento satisfizo completamente y si no fue incluso mejor fue debido a las lesiones. Se valora especialmente su juventud y su descaro, pero todavía falta la última palabra en este tema. La idea es que si continúa, lo haga más con un rol de escolta y no como base, como sucedió la campaña pasada. Hay tres directores de juego ya confirmados: Dani Rodríguez, con contrato en vigor, y dos nuevas incorporaciones como Hansel Atencia y Pablo Rodrigo. Se estima que si finalmente Pablo Sánchez firma un nuevo contrato, estos cuatro jugadores pueden combinarse a la perfección en las posiciones de ‘1’ y ‘2’. EL GRIEGO Y EL AMERICANO Mientras tanto, Kostas Vasileiadis y Lysander Bracey nadan en otro contexto, más pendiente de que salgan adelante otras negociaciones para que se acometa directamente la cuestión de que sigan. En absoluto se les descarta y por eso el club no les ha incluido en los clásicos mensajes públicos agradeciendo servicios prestados y deseando suerte, como sí ha sucedido con otros seis jugadores. De todos ellos, solo Hasbrouck llegó a recibir una oferta para continuar, que rechazó. Lysander Bracey: La explosión del ‘Pelocho’ en el Cáceres El griego y el norteamericano fueron dos jugadores llegados ya iniciada la temporada pasada, dejando notas positivas y negativas. Vasileiadis supuso un revulsivo a nivel de vestuario y en la pista multiplicó el poder ofensivo del equipo, aunque su acierto en triples fue menor del esperado y arrastró problemas físicos. Además, se convirtió en el primer jugador de la historia del club en ser sancionado por la Federación Española tras amenazar a un árbitro tras el partido ante el Juaristi ISB. Dentro del ‘tour’ sin fin en el que se ha convertido su carrera, ahora está jugando en Ecuador con el Orange. La paradoja de Kostas Vasileiadis en el Cáceres Sobre Bracey, en la recta final liguera mejoró drásticamente su media de puntos, válido sobre todo para la ‘segunda unidad’ y asequible a nivel económico. Su problema es que ocuparía plaza de extracomunitario y que una de las dos disponibles será en principio para el mexicano Gael Bonilla, en trámites para obtener el pasaporte español.