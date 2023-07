Tiene apenas 20 años. Es natural de Villafranca de los Barros. Mide 1,90 metros y, esa envergadura, le permite dedicarse a una disciplina que en Extremadura no estábamos acostumbrados a ver en exceso. Su nombre huele a olimpismo puro, pero no se confundan, que no tiene nada que ver con el baloncesto. José Calderón es un atleta del Capex Extremadura que se acaba de proclamar subcampeón de España sub-23 en el campeonato celebrado el pasado fin de semana en Tarragona y donde su equipo logró otra medalla de bronce por medio de Gonzalo Lamborena. Calderón fue plata en los 400 metros vallas, mientras que Gonzalo fue bronce en 110 metros vallas. Dos medallas de mucho mérito para el club extremeño.

Calderón lleva desde infantiles en el Capex. Su progresión ha ido al alza en los últimos años y no fue hasta hace dos cuando empezó a despuntar en los campeonatos nacionales. Con una marca de 51,40 segundos se ha colocado como tercera mejor marca nacional sub23. Tiene mínima absoluta y ha rozado la mínima europea, que ahora se queda en 50,90 segundos. José Ángel Rama, director deportivo del Capex, ya le vio la progresión hace tiempo. “Hemos trabajado muy bien con él. Pasó una temporada en el triatlón, pero luego se centró con nosotros. Es un atleta de cadera alta y le viene bien la disciplina. Está ganando explosividad y ya compagina los 400 vallas con los 110”, puntualiza. Rama también está muy contento con el bronce de Gonzalo Sabín Lamborena, un atleta de 19 años que es natural de Bilbao y al que el Capex convenció para reforzar su equipo de División de Honor. David Barroso y Raúl Villalonga en los 800 metros lisos, y Diego Rosalén en lanzamiento de pértiga, también fueron finalistas en Tarragona.