María Corbacho decide irse del Cacereño, "el club de mi vida"

"Después de ocho o nueve temporadas con el Cacereño, es momento de avanzar y vivir experiencias nuevas. Ya lo he hablado con el club y no voy a continuar». María Corbacho Carrero (Cáceres, 5 de agosto de 2002) expresa así en este diario su decisión de cambiar de aires la próxima temporada. No quiere decir por qué club se ha comprometido por no ser oficial, pero la internacional de fútbol playa y una de las futbolistas más importantes de la cantera y en el primer equipo del Cacereño Femenino en los últimos años no formará parte del próximo proyecto de Ernesto Sánchez en Primera Federación.

Corbacho se va agradecida por todo lo que ha pasado estos años en «el club de mi vida» y lo hace en este momento, según sus propias palabras, «para ponerme a prueba y para madurar personalmente, que es necesario para crecer», recalca la defensa central. «Es el momento perfecto, soy joven. Y voy a salir bien para poder alguna vez volver. Eso es algo que tengo muy claro. Yo les he dicho que no sé cuándo, si en cinco meses, en un año o en cinco, pero que me encantaría regresar. Es el club de mi vida y más pronto que tarde volveré al Cacereño». Este año ha tenido menor protagonismo que en el anterior, en el que fue una de las jugadoras más destacadas del primer equipo. En el último, más en el filial, solamente ha sido titular en los últimos encuentros ligueros y en la fase de ascenso ante el Deportivo. Este martes se han confirmado otras seis bajas. El oro en playa Mientras se confirma su nuevo destino fuera de Cáceres y el Cacereño, María Corbacho dice estar viviendo aún en su particular nube con la medalla de oro conseguida con la selección española de fútbol playa en los Juegos Europeos en Polonia, donde jugó muchos minutos y tuvo protagonismo, como había sucedido en anteriores citas. «Metí en la fase de grupos un penalti y en la final, en el desempate, también hice el primero en la tanda de penaltis», cuenta la extremeña, muy emocionada, y que dice que «aún estamos asimilando el logro porque no sabes si lo vas a volver a conseguir. Han sido días duros porque es una concentración de muchos días, entrenamientos y convivencia con muchos deportistas más, aunque está claro que es una gran experiencia, muy bonita». «Desde que terminó la final ha sido toda una completa locura. No hemos parado de sonreír, de celebrar.Al final se trata de disfrutar de esa medalla», agrega. Ahora, comenta, «nos vamos el lunes a la siguiente fase de la liga y el 1 de agosto nos vamos a Bali con la selección y hay que estar a tope». María Corbacho vive el verano de su vida como futbolista. Las experiencias en el fútbol playa al más alto nivel, con su club y la selección, su nuevo desafío fuera de su casa y lo sucedido y lo que puede suceder con la selección española hacen que la joven cacereña esté en ese momento emocional especial. No lo disimula por su tono de voz ni por sus ganas de emprender esa ‘aventura’.