El Al-Qázeres ha confirmado que la pívot catalana Gedna Capel ha renovado su compromiso con el club para la temporada 23-24 en Liga Femenina Challenge. Se trata de la sexta ratificación de continuidad del equipo extremeño que entrena Jesús Sánchez. La jugadora ha expresado su alegría y “orgullo” por seguir en el club extremeño de la segunda categoría del baloncesto nacional.

Gedna Capel Cilla (Barcelona, 30 de mayo de 2002) es una ala-pívot/ pívot de 1,85 muy versátil, potente y con buena capacidad reboteadora que puede jugar tanto de 4 y 5. Antes de llegar a Extremadura, tuvo experiencia en Liga Femenina 2 y Challenge. Se formó en las categorías inferiores del Femení Sant Adrià, con el que consiguió dos títulos nacionales y tres campeonatos de Cataluña.

Gedna cuenta con gran experiencia competitiva a nivel formativo y senior, siendo internacional y habiendo jugado también la fase de ascenso a Liga Femenina Endesa. La pasada campaña llegó tras jugar en liga Femenina Challenge en Advisoría Mataró Maresme y realizó una muy buena campaña en el conjunto cacereño (32 partidos, en 24 minutos de media por partido, obtuvo 6.9 puntos, 6 rebotes y 0,7 asistencias, 8.5 de valoración) Además, la pívot catalana participó con combinado español U19F en la FIBA U19 Women's Basketball World Cup Hungría 2021 y la pasada temporada se proclamó campeona con España de la FIBA U20 Women's Europeans Championship.

“Es mi segunda casa y, para mí, es un orgullo muy grande volver a estar aquí con todos. En Al-Qázeres me han hecho sentir muy cómoda y no dudo que la sensación vuelva a ser la misma. Estar aquí me ha hecho aprender muchas cosas”, ha dicho la joven jugadora en declaraciones distribuidas por su club. Capel busca seguir creciendo y mejorando- “Estoy segura de que este año será mucho más intenso. Por eso espero dar un pasito más individualmente, perfeccionando detalles de mi estilo de juego y a la vez, ayudar a cumplir los nuevos retos para esta próxima temporada. Deseo de todo corazón que podamos lograr todos los objetivos que nos propongamos como equipo. Y de las cosas que no salieron del todo, aprender de ellas y poder mejorarlas para este año.”

Jesús Sánchez ya cuenta con las renovaciones de Sira Hisado, Mabel Galiana, Celia García, Laura Chahrour, Lucía Fontela y Gedna Capel, además del fichaje de la alero portuguesa Josephine Filipe.